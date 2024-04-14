Запад поощряет хакеров к атакам на информационные ресурсы России, и сам не гнушается возможностью получить секретную информацию из нашей страны. В ход идут незаконные компьютерные технологии в отношении политических ресурсов — систем голосования, Госуслуги и других сервисов. Благодаря трансграничности и возможности действовать анонимно, открывается большой спектр возможностей.

"Власти США, Англии и подконтрольных им стран поощряют транснациональную деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в тех случаях, когда их незаконные действия могут нанести ущерб экономике и безопасности нашей страны", — сказал Нургалиев в интервью "Российской газете".

США и Великобритания особенно снисходительно относятся к атакам, совершаемым против государственных структур, и когда атаки связаны с получением сверхсекретной информации.