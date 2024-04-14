Запад поощряет хакеров к атакам на информационные ресурсы России, и сам не гнушается возможностью получить секретную информацию из нашей страны. В ход идут незаконные компьютерные технологии в отношении политических ресурсов — систем голосования, Госуслуги и других сервисов. Благодаря трансграничности и возможности действовать анонимно, открывается большой спектр возможностей.
"Власти США, Англии и подконтрольных им стран поощряют транснациональную деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в тех случаях, когда их незаконные действия могут нанести ущерб экономике и безопасности нашей страны", — сказал Нургалиев в интервью "Российской газете".
США и Великобритания особенно снисходительно относятся к атакам, совершаемым против государственных структур, и когда атаки связаны с получением сверхсекретной информации.
Искусственный интеллект в автомобилях Nio теперь обладает более "человечными" характеристиками
Новый модуль Nomi GPT в автомобилях Nio представляет значительное усовершенствование в области искусственного интеллекта. Искусственный помощник, обладающий именем Nomi, теперь обладает более "человечными" характеристиками, способен проявлять эмоции и имеет обширные знания в различных областях, таких как наука, история, кино и телевидение.
Архитектурная команда представила проект музея стекла, созданный при участии ИИ
Проект музея стекла, разработанный совместно с использованием искусственного интеллекта, представляет собой уникальный символ экологического сознания и устойчивого развития.
Врач Ермакова выделила продукты для замедления старения
Гастроэнтеролог Светлана Ермакова выделила ряд продуктов, которые благоприятно влияют на организм, замедляя процесс старения и предотвращая развитие заболеваний.
Кардиолог Концедайло сообщила: не стоит измерять давление с полным мочевым пузырем
Кардиолог Полина Концедайло подчеркивает важность правильного измерения артериального давления (АД), чтобы получить достоверные показания.