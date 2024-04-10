Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.04.2024 : 92,7463
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.04.2024 : 100,7473
ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников луганского ВГТРК под Кременной, сообщает
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:56

ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников луганского ВГТРК под Кременной, сообщает "Вести Луганск".

ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников луганского ВГТРК под Кременной, сообщает "Вести Луганск".

Мир

Страны Северной Европы намерены создать группу для поддержки сближения Украины и ЕС

Страны Северной Европы намерены создать группу для поддержки сближения Украины и ЕС

Страны Северной Европы намерены создать группу для поддержки сближения Украины и ЕС

Читать полностью
Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.

Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.

Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.

Читать полностью

Общество

Аналитики

Аналитики "Билайна": около 80% пользователей фитнес-приложений в России составляют женщины

Основная возрастная группа пользователей фитнес-приложений — люди от 35 до 40 лет. Анализ данных интернет-трафика за первый квартал текущего года показал, что наибольшая активность пользователей приходится на будние дни.

Читать полностью

"Яндекс" представил новую версию голосового помощника "Алиса"

Обновленный вариант обладает улучшенными рациональными способностями, делая его способным более точно объяснять сложные концепции и меньше выдумывать информацию.

Читать полностью

Новости