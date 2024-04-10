ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников луганского ВГТРК под Кременной, сообщает "Вести Луганск".
Страны Северной Европы намерены создать группу для поддержки сближения Украины и ЕС
Страны Северной Европы намерены создать группу для поддержки сближения Украины и ЕС
Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.
Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.
Аналитики "Билайна": около 80% пользователей фитнес-приложений в России составляют женщины
Основная возрастная группа пользователей фитнес-приложений — люди от 35 до 40 лет. Анализ данных интернет-трафика за первый квартал текущего года показал, что наибольшая активность пользователей приходится на будние дни.
"Яндекс" представил новую версию голосового помощника "Алиса"
Обновленный вариант обладает улучшенными рациональными способностями, делая его способным более точно объяснять сложные концепции и меньше выдумывать информацию.