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В Республике Тыва власти вводят особый противопожарный режим
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:40

В Республике Тыва власти вводят особый противопожарный режим

До 6 мая в Республике Тыва будет действовать особый противопожарный режим. Власти ввели эту меру с 15 апреля до 6 мая, чтобы предотвратить возможные пожары. Об этом сообщает ТАСС.

Теплая погода и сильный ветер могут создать опасные условия для распространения огня, особенно травяных палов, которые практически невозможно потушить из-за их скорости распространения по полям.

Поэтому нельзя сжигать траву, заезжать на дикую природу на автомобилях и разводить костры. Также не следует пользоваться открытым огнем на природе в целом. Пикники можно устраивать только в специально отведенных для этого местах.

"Постановлением правительства Республики Тыва на территории республики с 15 апреля по 6 мая 2024 года введен особый противопожарный режим", — сообщают власти.

За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы: для граждан до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.

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