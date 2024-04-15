До 6 мая в Республике Тыва будет действовать особый противопожарный режим. Власти ввели эту меру с 15 апреля до 6 мая, чтобы предотвратить возможные пожары. Об этом сообщает ТАСС.
Теплая погода и сильный ветер могут создать опасные условия для распространения огня, особенно травяных палов, которые практически невозможно потушить из-за их скорости распространения по полям.
Поэтому нельзя сжигать траву, заезжать на дикую природу на автомобилях и разводить костры. Также не следует пользоваться открытым огнем на природе в целом. Пикники можно устраивать только в специально отведенных для этого местах.
"Постановлением правительства Республики Тыва на территории республики с 15 апреля по 6 мая 2024 года введен особый противопожарный режим", — сообщают власти.
За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы: для граждан до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.
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