В Белгородской области ВСУ атаковали дроном село

Вооруженные силы Украины атаковали село Вознесеновка в Белгородской области, используя дрон. В результате атаки пострадал фасад коммерческого объекта и два легковых автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. К счастью, в результате его падения с последующей детонацией никто не пострадал. Однако, был поврежден фасад коммерческого объекта и два легковых автомобиля", - написал он в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы.