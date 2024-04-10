Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.04.2024 : 92,7463
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.04.2024 : 100,7473
В Белгородской области ВСУ атаковали дроном село
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:31

В Белгородской области ВСУ атаковали дроном село

Вооруженные силы Украины атаковали село Вознесеновка в Белгородской области, используя дрон. В результате атаки пострадал фасад коммерческого объекта и два легковых автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. К счастью, в результате его падения с последующей детонацией никто не пострадал. Однако, был поврежден фасад коммерческого объекта и два легковых автомобиля", - написал он в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Мир

Молдавия одобрила начало переговоров с США о строительстве нового посольства

Молдавия одобрила начало переговоров с США о строительстве нового посольства

В 2022 году был заключен договор о передаче земли и подписан меморандум о взаимопонимании. Однако процесс так и не сдвинулся с места.

Читать полностью
В Турции вступили в силу новые меры по наказанию ресторанов и кафе за обман туристов

В Турции вступили в силу новые меры по наказанию ресторанов и кафе за обман туристов

Некоторые рестораны и кафе в Турции включают в чек плату за обслуживание, которая сначала не называется.

Читать полностью

Общество

Ученые выяснили, что пребывание на ярком солнце разрушает микробиом кожи

Ученые выяснили, что пребывание на ярком солнце разрушает микробиом кожи

Исследование ученых Манчестерского университета показало, что длительное пребывание на ярком солнце может разрушить микробиом кожи, увеличивая риск развития дерматита, экземы и псориаза.

Читать полностью
Открылась регистрация на Тотальный диктант, он пройдёт с 20 апреля

Открылась регистрация на Тотальный диктант, он пройдёт с 20 апреля

Открылась регистрация на Тотальный диктант, он пройдёт с 20 апреля

Читать полностью

Новости