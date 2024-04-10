В Белгородской области ВСУ атаковали дроном село

Вооруженные силы Украины атаковали село Вознесеновка в Белгородской области, используя дрон. В результате атаки пострадал фасад коммерческого объекта и два легковых автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. К счастью, в результате его падения с последующей детонацией никто не пострадал. Однако, был поврежден фасад коммерческого объекта и два легковых автомобиля", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы.
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