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В Ямале десятки машин заблокированы на трассе из-за метели
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:09

В Ямале десятки машин заблокированы на трассе из-за метели

Несколько десятков автомобилей оказались в затруднительном положении на дороге между Аксаркой и Салехардом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В настоящее время проводится операция по спасению людей, сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, пердает ТАСС.

"На дороге между Аксаркой и Салехардом организована операция по спасению людей. В связи с сильной метелью, которая практически полностью замела дорогу, несколько десятков автомобилей при выезде из Аксарки застряли. Первыми на место прибыли дорожные службы региона. Они расчищают дорогу и эвакуируют автомобили", – говорится в сообщении.

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