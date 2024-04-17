Несколько десятков автомобилей оказались в затруднительном положении на дороге между Аксаркой и Салехардом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В настоящее время проводится операция по спасению людей, сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, пердает ТАСС.

"На дороге между Аксаркой и Салехардом организована операция по спасению людей. В связи с сильной метелью, которая практически полностью замела дорогу, несколько десятков автомобилей при выезде из Аксарки застряли. Первыми на место прибыли дорожные службы региона. Они расчищают дорогу и эвакуируют автомобили", – говорится в сообщении.