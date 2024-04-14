Из Москвы готовятся к вылету самолеты в Иран, которые ранее были задержаны. Это рейсы "Аэрофлота" в Египет и ОАЭ, как сообщает ТАСС.
В частности, рейс из Москвы в Тегеран иранской авиакомпании Mahan Air был отменен. Из-за закрытия воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока, включая Израиль, Ирак и Иорданию, было прервано авиасообщение.
Воздушное сообщение в странах Ближнего Востока было нарушено из-за событий, связанных с проведением Ираном спецоперации с использованием беспилотников и баллистических ракет в регионе.
Исключительно по военным объектам Израиля наносил удары Иран
"Баллистические ракеты были перехвачены военными кораблями в восточной части Средиземного моря", – сообщают СМИ со ссылкой на американского чиновника.
Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность
По словам официального представителя Армии обороны Израиля, "на этой неделе в ЦАХАЛе была проведена оценка ситуации и утверждены планы подготовки к нападению со стороны Ирана".
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