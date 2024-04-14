Из Москвы готовятся к вылету самолеты в Иран, которые ранее были задержаны. Это рейсы "Аэрофлота" в Египет и ОАЭ, как сообщает ТАСС.

В частности, рейс из Москвы в Тегеран иранской авиакомпании Mahan Air был отменен. Из-за закрытия воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока, включая Израиль, Ирак и Иорданию, было прервано авиасообщение.

Воздушное сообщение в странах Ближнего Востока было нарушено из-за событий, связанных с проведением Ираном спецоперации с использованием беспилотников и баллистических ракет в регионе.