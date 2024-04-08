Верховный федеральный суд Бразилии начал расследование в отношении владельца сети Х* Илона Маска за его отказ подчиниться решению суда о блокировке аккаунтов в социальной сети. В результате скандала, вызванного обвинениями Маска в адрес судьи Алешандри ди Морайса в нарушении конституции, судья принял решение о проведении расследования.

Ди Морайс обвинил Маска в препятствовании бразильскому правосудию и использовании социальных сетей для распространения дезинформации. Он подчеркнул, что социальные сети не являются зоной, свободной от правовых норм, и что власти Бразилии не допустят нарушения верховенства закона со стороны миллиардеров, управляющих социальными сетями.

"Вопиющее воспрепятствование осуществлению бразильского правосудия, подстрекательство к совершению преступления, публичная угроза не подчиниться судебным приказам и отказ платформы сотрудничать в будущем - все это факты, которые не свидетельствуют об уважении суверенитета Бразилии", - говорится в сообщении суда.

"Социальные сети не являются зоной, свободной от правовых норм", - добавил ди Морай. Он также написал, что "жить в обществе, в котором находящиеся за границей миллиардеры контролируют соцсети и позволяют себе нарушать верховенство закона, игнорируют судебные постановления и угрожают ведомствам" Бразилии.

Маску грозит штраф в размере до 20 тысяч долларов за каждый аккаунт в сети Х*.

*- сеть Х заблокирована в РФ.