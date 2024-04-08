Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 92,4155
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 100,1259
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:55

За отказ блокировать аккаунты своей сети против Маска в Бразилии начали расследование

Верховный федеральный суд Бразилии начал расследование в отношении владельца сети Х* Илона Маска за его отказ подчиниться решению суда о блокировке аккаунтов в социальной сети. В результате скандала, вызванного обвинениями Маска в адрес судьи Алешандри ди Морайса в нарушении конституции, судья принял решение о проведении расследования.

Ди Морайс обвинил Маска в препятствовании бразильскому правосудию и использовании социальных сетей для распространения дезинформации. Он подчеркнул, что социальные сети не являются зоной, свободной от правовых норм, и что власти Бразилии не допустят нарушения верховенства закона со стороны миллиардеров, управляющих социальными сетями.

"Вопиющее воспрепятствование осуществлению бразильского правосудия, подстрекательство к совершению преступления, публичная угроза не подчиниться судебным приказам и отказ платформы сотрудничать в будущем - все это факты, которые не свидетельствуют об уважении суверенитета Бразилии", - говорится в сообщении суда.

"Социальные сети не являются зоной, свободной от правовых норм", - добавил ди Морай. Он также написал, что "жить в обществе, в котором находящиеся за границей миллиардеры контролируют соцсети и позволяют себе нарушать верховенство закона, игнорируют судебные постановления и угрожают ведомствам" Бразилии.

Маску грозит штраф в размере до 20 тысяч долларов за каждый аккаунт в сети Х*.

*- сеть Х заблокирована в РФ.

Мир

Израильская армия нанесла массированный удар, в ходе которого погиб Али Ахмед Хассин

Израильская армия сделала прямое заявление, что они намерены перейти от оборонительных действий к наступлению, так как на северной границе с Ливаном происходят перестрелки с членами террористической группировки "Хезболла".

Читать полностью
В конституцию республики будет внесены итоги референдума о вступлении Молдавии в ЕС

В конституцию республики будет внесены итоги референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Документ о поправках в Конституцию Молдавии уже опубликован на сайте парламента страны.

Читать полностью

Общество

Токсиколог Кутушов выделил опасные для аллергиков цветы

Токсиколог Кутушов выделил опасные для аллергиков цветы

Токсиколог Михаил Кутушов выделил опасные цветы для аллергиков из-за их высокого содержания аллергенной пыльцы и других веществ.

Читать полностью
Ученые выяснили, что физнагрузки в пожилом возрасте предотвращают опасные повреждения ДНК

Ученые выяснили, что физнагрузки в пожилом возрасте предотвращают опасные повреждения ДНК

Научное исследование, проведенное учеными из университета Юты (США) и опубликованное на сайте American Physiological Society (APS), выявило, что регулярные аэробные упражнения в пожилом возрасте могут предотвращать опасные повреждения ДНК и дисфункцию теломер.

Читать полностью

Новости