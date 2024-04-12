Пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, около 10:00 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО было уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области.