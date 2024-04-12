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МО РФ сообщило об уничтожении пяти БПЛА над Белгородской областью
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:53

МО РФ сообщило об уничтожении пяти БПЛА над Белгородской областью

Пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, около 10:00 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО было уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области.

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