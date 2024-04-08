Нормализация обстановки на реке Урал ожидается не ранее 25 апреля

Ситуация на реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек нормализуется не раньше 25 апреля.Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области."Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля", - говорится в сообщении.