Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 92,4155
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 100,1259
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:56

Нормализация обстановки на реке Урал ожидается не ранее 25 апреля

Ситуация на реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек нормализуется не раньше 25 апреля.Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области."Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля", - говорится в сообщении.

Мир

В Ереване проходит акция с требованием освободить арестованных политиков

В Ереване проходит акция с требованием освободить арестованных политиков

Читать полностью
Дезинформацией назвало Минобороны Армении сообщения Баку об обстрелах

Дезинформацией назвало Минобороны Армении сообщения Баку об обстрелах

Армянское министерство обороны обвиняет официальный Баку в предоставлении ложной информации об обстреле азербайджанских позиций.

Читать полностью

Общество

Инфицирование ВИЧ может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний даже без симптомов

Инфицирование ВИЧ может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний даже без симптомов

Люди, инфицированные ВИЧ, могут иметь повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже если они не испытывают никаких симптомов, связанных с их инфекцией, согласно последнему исследованию ученых.

Читать полностью
Игры дружбы в Екатеринбурге помогут развитию туризма и раскрутке брендов Урала

Игры дружбы в Екатеринбурге помогут развитию туризма и раскрутке брендов Урала

Для участников Всемирные игры дружбы также планируется разработать также маршруты для туристической и культурной программ.

Читать полностью

Новости