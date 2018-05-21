В ледниках Северного полюса нашли следы древних цивилизаций

Благодаря поискам археологов, становится все более доступным возвращение к началу истории человечества. Так и обнаружились в ледниках арктического панциря многие ответы на вековые загадки истории о расцвете и гибели мировых цивилизаций.

Международная группа ученых не так давно обнаружила в образцах гренландского льда следы выбросов свинца, произошедших между 1100 годом до нашей эры и 800 годом нашей эры. Выяснилось, что свинец попадал в атмосферу из-за разработок европейских свинцово-серебряных руд во времена Древней Греции и Римской империи, Затем он переносился с ветрами над Атлантическим океаном в Гренландию. Здесь частицы металла, смешиваясь со снегопадами, оседали вместе с каплями воды, превращаясь в арктический лед. А сегодня исследователи могут расшифровывать свинцовые страницы прошедших тысячелетий.

Свинец широко использовался "рабами Рима" для производства труб для городского водопровода, обшивки торговых и боевых судов. Он был долгое время незаменимым элементом и при чеканке римской монеты — денария. Аргентум, который привычнее называть серебром, присутствует во всех свинцовых рудах, а процесс его выделения при помощи высоких температур и был источником свинцовых выбросов.

Но эти данные стали для ученых лишь прологом к еще более удивительным открытиям. Оказалось, согласно информации в пресс-релизе на Phys. org, возраст отложений тяжелого металла коррелирует с временами расцвета и гибели древних цивилизаций.

Для подтверждения своих гипотез ученые из Оксфордского университета, Норвежского института исследований воздуха и Датского университета исследовали образцы льда из Северной Гренландии. Они замеряли уровень свинца в извлеченных кернах, проведя более 21 тысячи измерений, охватывающих 1900-летний период.

И сегодня у них уже не остается сомнений в том, что отложение свинца в арктическом панцире связано с разработками европейских свинцово-серебряных руд и добычей серебра для чеканки монет. Более того, это позволяет, по мнению экспертного сообщества, установить связь между уровнями свинца во льдах и состоянием экономики тех эпох.

Установлено, в частности, что выбросы тяжелых металлов увеличивались еще в 900 годы до нашей эры, когда финикийцы расширяли сеть торговых маршрутов в западном Средиземноморье, а максимум загрязнения приходился на времена процветания Римской империи в I-II века нашей эры.

Зато снижение концентрации свинца происходило одновременно с эпидемиями или во времена войн. А в последние 80 лет существования Древнего Рима вообще выбросы тяжелого металла уменьшились почти в четыре раза.

Смертельно опасное воздействие свинца на здоровье человека наши предки открыли значительно позже. А тогда римляне изготавливали свинцовые трубы для водопровода, что становилось причиной хронического отравления тяжелыми металлами. При этом поражалась не только пищеварительная, но и центральная нервная система человека.