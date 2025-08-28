Что общего у мозга и диджея? Сенсорный микс, о котором вы не подозревали

Вы когда-нибудь задумывались, как наш мозг справляется с множеством сенсорных сигналов одновременно? Нейробиологи сделали важный шаг в понимании этой загадки, исследуя, как зрение и слух объединяются для принятия решений.

Исследование и его результаты

В новой работе, международная команда ученых под руководством Саймона Келли из Университетского колледжа Дублина провела эксперимент с 43 добровольцами. Участников разделили на две группы, и они наблюдали за движущимися точками на экране, одновременно слушая звуковые сигналы. Когда испытуемые замечали изменения — будь то визуальные, слуховые или комбинированные — они нажимали кнопку.

Ученые использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ), чтобы отслеживать активность мозга в реальном времени. Это неинвазивный метод, позволяющий регистрировать биоэлектрическую активность. В ходе анализа исследователи выявили, что различные стимулы вызывали разные амплитуды сигналов в мозге, что говорит о наличии отдельных механизмов обработки информации.

Общий порог для принятия решений

Несмотря на то, что зрительные и слуховые сигналы обрабатывались раздельно, финальный "порог" активации для моторного ответа оказался общим. Это означает, что независимо от того, какой сигнал сработал, информация поступала в моторную систему, которая принимала решение о движении.

Для проверки своих выводов ученые создали компьютерные модели, в которых исследовали, как зрительные и слуховые процессы конкурируют или взаимодействуют друг с другом. Наиболее точная модель включала небольшую задержку между сигналами, что подтвердило их результаты.

Влияние на диагностику

Эти открытия не только проливают свет на механизмы обработки информации в мозге, но и могут иметь практическое значение для диагностики и терапии нарушений, связанных с восприятием и вниманием. Понимание того, как мозг объединяет сигналы из различных сенсорных систем, открывает новые горизонты в изучении расстройств аутистического спектра, шизофрении и других неврологических состояний.