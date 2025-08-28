Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Вред без вкуса и запаха: как матча незаметно блокирует важнейший минерал

Веганам рекомендуют пить матчу не раньше чем через 2 часа после еды

Зеленый порошковый чай матча давно стал символом ЗОЖ — его пьют утром, добавляют в смузи и даже десерты. Он ассоциируется с ясным умом, долголетием и бодростью. Но так ли он безобиден, как кажется на первый взгляд?

Польза — не без нюансов
Матча действительно содержит множество полезных веществ. В первую очередь — антиоксиданты, катехины и L-теанин. Они помогают организму справляться с воспалением, защищают клетки от разрушения и снижают уровень стресса, не давая кофеину перегрузить нервную систему. Однако есть одно "но".

Профессор Гюнтер Кюнле из Университета Рединга (Великобритания) рассказал в беседе с The Independent, что зелёный чай, в том числе и матча, может серьезно мешать усвоению железа.

"Катехины и танины в чае связываются с железом в кишечнике. Особенно с тем, которое поступает из растительной пищи: бобов, листовой зелени, тофу. В результате организм может недополучать до 50% полезного железа".

Особенно осторожным стоит быть…
…вегетарианцам, веганам и тем, кто придерживается растительного рациона. У них и без того есть риск дефицита железа, поскольку в растительной пище оно содержится в менее усвояемой форме.

Если вы употребляете матчу сразу после еды или вместе с железосодержащими препаратами, эффект может быть нулевым. Более того, при регулярном злоупотреблении напитком можно усугубить дефицит, что приведет к слабости, бледности кожи и другим признакам анемии.

Как пить матчу с умом
Чтобы сохранить все плюсы чая и не навредить здоровью, достаточно соблюдать простые правила:

  • Не пейте матчу сразу после еды, особенно если в рационе есть продукты, богатые железом (чечевица, шпинат, гречка).
  • Не запивайте ею железосодержащие БАДы или лекарства.
  • Сделайте перерыв между едой и чаем хотя бы 2-3 часа.
  • Не злоупотребляйте: 1 чашки в день более чем достаточно.

Матча остаётся ценным элементом рациона — главное, не переусердствовать и учитывать, как он взаимодействует с другими нутриентами. Особенно если вы не едите мясо и заботитесь о железе в организме.

