Вред без вкуса и запаха: как матча незаметно блокирует важнейший минерал

Зеленый порошковый чай матча давно стал символом ЗОЖ — его пьют утром, добавляют в смузи и даже десерты. Он ассоциируется с ясным умом, долголетием и бодростью. Но так ли он безобиден, как кажется на первый взгляд?

Польза — не без нюансов

Матча действительно содержит множество полезных веществ. В первую очередь — антиоксиданты, катехины и L-теанин. Они помогают организму справляться с воспалением, защищают клетки от разрушения и снижают уровень стресса, не давая кофеину перегрузить нервную систему. Однако есть одно "но".

Профессор Гюнтер Кюнле из Университета Рединга (Великобритания) рассказал в беседе с The Independent, что зелёный чай, в том числе и матча, может серьезно мешать усвоению железа.

"Катехины и танины в чае связываются с железом в кишечнике. Особенно с тем, которое поступает из растительной пищи: бобов, листовой зелени, тофу. В результате организм может недополучать до 50% полезного железа".

Особенно осторожным стоит быть…

…вегетарианцам, веганам и тем, кто придерживается растительного рациона. У них и без того есть риск дефицита железа, поскольку в растительной пище оно содержится в менее усвояемой форме.

Если вы употребляете матчу сразу после еды или вместе с железосодержащими препаратами, эффект может быть нулевым. Более того, при регулярном злоупотреблении напитком можно усугубить дефицит, что приведет к слабости, бледности кожи и другим признакам анемии.

Как пить матчу с умом

Чтобы сохранить все плюсы чая и не навредить здоровью, достаточно соблюдать простые правила:

Не пейте матчу сразу после еды, особенно если в рационе есть продукты, богатые железом (чечевица, шпинат, гречка).

Не запивайте ею железосодержащие БАДы или лекарства.

Сделайте перерыв между едой и чаем хотя бы 2-3 часа.

Не злоупотребляйте: 1 чашки в день более чем достаточно.

Матча остаётся ценным элементом рациона — главное, не переусердствовать и учитывать, как он взаимодействует с другими нутриентами. Особенно если вы не едите мясо и заботитесь о железе в организме.