Грустная собака
Грустная собака
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:09

Коморбидность у собак: неожиданные открытия в мире ветеринарии

Ветеринары предупреждают о рисках заболеваний, передающихся от собак к людям

Новое исследование с участием более 26 тысяч собак выявило интересные закономерности в их здоровье, которые могут быть полезны не только ветеринарам, но и врачам, работающим с людьми.

Что такое коморбидность и почему её важно изучать?

Под коморбидностью понимают одновременное или последовательное развитие нескольких заболеваний у одного пациента. Это явление характерно как для людей, так и для животных — особенно с возрастом. Изучение таких связей помогает улучшить диагностику, лечение и даже профилактику болезней.

Данные были собраны в рамках проекта Dog Aging Project, который изучает процессы старения у домашних собак. Владельцы животных предоставили информацию о 160 различных заболеваниях, что позволило учёным построить подробные карты коморбидности.

"Мы смогли выявить статистически значимые связи между определёнными заболеваниями — то есть некоторые из них действительно часто встречаются вместе", — отмечают авторы работы.

Ожидаемые и неожиданные связи

Среди ожидаемых результатов:

  • диабет часто сопровождался слепотой.
  • заболевания почек сочетались с повышенным давлением.

Но были и менее очевидные находки. Например: железодефицитная анемия часто шла рука об руку с протеинурией (повышенным содержанием белка в моче).

Какие болезни следуют друг за другом?

Учёные также проанализировали, какие заболевания обычно развиваются одно за другим:

  • дисплазия суставов часто предшествовала остеоартрозу.
  • синдром сухого глаза нередко приводил к язвам роговицы.
  • катаракта часто выявлялась после диагностированного диабета.

Многие возрастные заболевания собак имеют прямые аналоги у человека. Поэтому понимание механизмов коморбидности у животных может помочь в разработке стратегий ранней диагностики и профилактики болезней и у людей.

Исследование было опубликовано в журнале PLOS Computational Biology. Его авторы надеются, что полученные данные помогут улучшить качество жизни как питомцев, так и их хозяев.

