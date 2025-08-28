Древняя рыба с маленькими зубами: как новая находка меняет представления о хищниках

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядели морские обитатели миллионы лет назад? Недавние находки палеонтологов в Канадской Арктике открывают завесу тайны над жизнью древних хищников. В девонском песчанике был обнаружен новый вид рыбы, который, судя по найденным остаткам, значительно меньше своих предков.

Уникальные находки

Палеонтологи нашли фрагменты челюстей и зубов, которые принадлежат новому виду Onychodus mikijuk. Эти остатки были извлечены из песчаника возрастом 382-372 миллиона лет, относящегося к верхнему девону.

Интересно, что новый вид получил свое имя от инуитского слова, означающего "маленький". Длина O. mikijuk составляет всего 23,5 сантиметра, что делает его значительно меньшим по сравнению с другими известными видами, достигающими нескольких метров в длину.

Характеристики и образ жизни

Зубы этого хищника имеют S-образную форму, напоминающую когти. Однако у него нет характерных гарпуноподобных расширений, присущих другим видам. Исследователи заметили, что зубы O. mikijuk соединены с челюстью рядом мелких зубцов, что ставит вопрос о том, являются ли эти особенности уникальными для нового вида или же это черты молодой особи известного таксона.

Согласно предположениям ученых, O. mikijuk, вероятно, охотился на рыбу размером до половины своего тела, предпочитая легкую добычу, такую как хрящевые рыбы. Из-за своего небольшого размера, возможно, он обитал в реках, что является редкостью для рода Onychodus.

Исторический контекст

Что же связывает древние моря девонского периода с современностью? В обоих случаях можно встретить мясистолопастных рыб, таких как латимерии. Однако родственники Onychodus, которые относятся к плохо изученному отряду саркоптеригий, имеют свою уникальную историю. Эти хищники с подвижным черепом когда-то обитали в водах по всему миру, но их остатки встречаются довольно редко.

Находка нового вида Onychodus mikijuk открывает новые горизонты в понимании эволюции хищных рыб. Ученые продолжают исследовать, как эти древние существа адаптировались к своему окружению и какие экологические ниши они занимали.