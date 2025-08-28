Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мегараптор и хищники мелового периода
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:14

Тайны юрского леса: маленькие бегуны, которые могли бы стать героями легенд

Палеонтологи обнаружили мелкого травоядного динозавра в формации Винтон мелового периода

Представьте: около 150 миллионов лет назад, в тени могучих диплодоков и стегозавров, резво пробегал динозавр размером с собаку — лёгкий, стремительный и почти незаметный. Его недавно открыли и изучили, и эта находка меняет наше представление о мире динозавров.

Кто такие "маленькие" в мире гигантов?

Палеонтологам давно известно, что древние экосистемы не состояли только из исполинов. Наряду с многометровыми завроподами и хищными аллозаврами существовали и мелкие виды — юркие, скрытные, чьи хрупкие останки редко сохраняются и часто остаются без внимания. Именно такие существа дополняли общую картину жизни в далёкие эпохи.

Окаменелости нового вида были обнаружены в формации Моррисон — известном месте на западе США, где часто находят кости динозавров юрского периода. Здесь учёные ранее находили останки апатозавров, брахиозавров и стегозавров. Но на этот раз внимание привлекли фрагменты скелета небольшого животного.

Открытие Enigmacursor mollyborthwickae

Изначально палеонтологи предположили, что имеют дело с нанозавром — малоизученным травоядным динозавром. Однако тщательный анализ, проведённый специалистами из Лондонского музея естественной истории, показал: это абсолютно новый вид.

"Его назвали Enigmacursor mollyborthwickae — "загадочный бегун” в честь Молли Бортвик, поддержавшей исследования", — отмечают учёные.

Сохранились фрагменты шеи, позвоночника, таза, конечностей и — что особенно важно — больших ступней. Строение ног указывает на то, что этот динозавр был прекрасным бегуном.

Как он выглядел и жил?

Enigmacursor достигал около 64 см в высоту и 1,8 м в длину, с хвостом, который, вероятно, был длиннее тела. Он передвигался на двух ногах, имел небольшую голову и мощные бёдра. Передние лапы были короткими — возможно, использовались для питания.

"Это был настоящий спринтер своего времени", — подчёркивают исследователи.

Анализ костей показал, что особь была подростком, но уже половозрелой. То есть взрослые особи вряд ли были значительно крупнее.

Маленькие травоядные, подобные Enigmacursor, сыграли ключевую роль в эволюции динозавров. Позже их потомки стали доминировать в экосистемах Северной Америки в меловом периоде. Каждая такая находка позволяет точнее восстановить древний мир во всём его разнообразии.

