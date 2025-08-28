Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co.KG is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:46

Тайный механизм мозга, который включается от нецензурных слов

Ученые обнаружили, что нецензурная лексика повышает болевой порог

Вы когда-нибудь задумывались, как ругательства могут повлиять на вашу физическую силу? Оказывается, это не просто слова, а мощный инструмент! Исследования международной команды ученых показывают, что нецензурная лексика может не только повысить вашу силу, но и активировать мотивационные системы мозга.

Увеличение физической силы

В ходе экспериментов было установлено, что добровольцы, многократно повторяющие ругательства, демонстрировали увеличение силы хвата в среднем на 1,4 кг по сравнению с теми, кто произносил нейтральные слова. Это впечатляющий результат! Участники также отмечали, что чувствовали себя более энергичными, у них возникали приливы юмора, и они могли легче отвлечься от повседневных забот.

Авторы исследования предполагают, что эффект связан с активацией системы поведенческого подхода, которая отвечает за стремление к достижению целей. Особенно заметен рост показателя "BAS Drive", отражающего силу побуждения к действию. Это открытие подчеркивает, как язык может влиять на наше поведение и мотивацию.

Ошибки и самоконтроль

Интересно, что исследователи ожидали снижения показателя ошибки-отрицательности — электрического сигнала мозга, который возникает после совершения ошибки. Однако это предположение не подтвердилось. Мозг продолжал функционировать так же, как и в контрольных условиях, что свидетельствует о том, что использование нецензурной лексики не снижает уровень самоконтроля.

Ранее уже было установлено, что ругательства могут снижать восприятие боли и повышать физическую выносливость. Новые данные подтверждают эти выводы и добавляют важные детали: мозг сохраняет способность отслеживать ошибки, несмотря на использование нецензурной лексики.

В заключение, ругательства могут оказаться неожиданным союзником в повышении физической силы и мотивации. Возможно, стоит пересмотреть свое отношение к этой лексике.

