Снежный барс
© flickr.com by Steve Tracy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:55

Когда хищник становится жертвой: удивительная стратегия снежных барсов

Ученые объяснили, почему снежные барсы выбирают крупных жертв для охоты

Знаете ли вы, что снежные барсы, эти величественные хищники, предпочитают охотиться на животных, которые значительно превышают их по размеру? Новое исследование раскрывает удивительные факты о предпочтениях ирбисов в выборе добычи.

Необычные охотничьи привычки

Статья обсуждает результаты работы исследователей из международного фонда Snow Leopard Trust. Они провели наблюдения за снежными барсами в горах Монголии с 2008 по 2020 год, используя GPS-ошейники для отслеживания их активности. Полученные данные показали, что ирбисы чаще всего охотятся на взрослых горных козлов (Capra sibirica), которые могут весить до 100 килограммов — вдвое больше самих барсов.

Интересно, что снежные барсы целенаправленно выбирают горных козлов старше пяти лет. Хотя самки козлов меньше самцов и ближе по весу к ирбисам, они становятся жертвами реже, чем можно было бы ожидать. Исследователи заметили, что весной ирбисы чаще охотятся на беременных самок и козлят, в то время как на половозрелых самцов нападают реже.

Почему именно такие предпочтения?

Другие крупные кошки, такие как львы и леопарды, обычно выбирают более мелкую добычу. Даже рыси, нападающие на оленей, делают это скорее из-за нехватки более подходящей жертвы. Однако снежные барсы имеют уникальные адаптации, позволяющие им успешно охотиться на крупных животных. Как объяснил Орьян Йоханссон, один из авторов исследования, самцы горных козлов, несмотря на свои размеры и рога, становятся менее проворными по мере взросления, что делает их более уязвимыми для нападений снежных барсов.

"Эволюция горных козлов привела к тому, что они спасаются от хищников, убегая по крутым скалам. Но снежные барсы адаптированы для охоты в таких условиях", — добавил Йоханссон.

Таким образом, исследование показывает, что предпочтения снежных барсов в выборе добычи могут быть связаны с их охотничьими навыками и адаптациями, которые позволяют им успешно охотиться на более крупные и, казалось бы, более сильные жертвы.

