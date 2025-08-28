Минус миллион за одно лето: как китайский автопроизводитель обрушил цены на свои модели
Аналитика "Авито Авто" показывает: на фоне общей ценовой стабильности некоторые бренды удивили покупателей серьёзным удешевлением.
Лидер падения цен — GAC
Абсолютным рекордсменом стал китайский бренд GAC. Средняя стоимость новых машин этой марки снизилась сразу на 31,7%. Весной автомобили стоили в среднем 4,39 млн рублей, а к концу лета ценник упал до 2,99 млн рублей. Для российского рынка это резкое движение вниз, особенно на фоне того, что общая ситуация в сегменте оставалась стабильной.
Другие бренды с понижением
Не только GAC сделал автомобили более доступными. Петербургская марка Solaris также показала снижение средней стоимости — минус 4,6%.
Незначительное удешевление зафиксировано у других популярных брендов:
-
Haval — минус 1,8%,
-
Omoda — минус 1,5%,
-
Chery — минус 1%.
Хотя цифры скромные, в условиях российского авторынка даже такие изменения привлекают внимание, особенно при выборе массовых моделей.
Какие модели подешевели сильнее всего
В топе удешевления оказались несколько кроссоверов Haval.
-
Haval H3 — минус 6,2%,
-
Haval Jolion — минус 5,8%,
-
Haval M6 — минус 5,2%.
Существенно упали в цене и Chery Tiggo 4 вместе с Jaecoo J7 — по 3,8% каждая.
Omoda C5 стала доступнее на 3,5%, а Chery Tiggo 7L — на 3,4%.
Почему цены снижаются
Эксперты "Авито Авто" отмечают, что причина — не столько скидки от дилеров, сколько изменения в ассортименте.
"Снижение средних цен во многом связано с изменением структуры рынка: при появлении в продаже большего количества бюджетных моделей средняя цена на машины конкретной марки уменьшается", — эксперты "Авито Авто".
