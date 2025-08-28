Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Парковка с автомобилями
Парковка с автомобилями
© freepik.com is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:24

Минус миллион за одно лето: как китайский автопроизводитель обрушил цены на свои модели

Аналитика "Авито Авто": GAC показал рекордное падение цен на новые авто в России

Аналитика "Авито Авто" показывает: на фоне общей ценовой стабильности некоторые бренды удивили покупателей серьёзным удешевлением.

Лидер падения цен — GAC

Абсолютным рекордсменом стал китайский бренд GAC. Средняя стоимость новых машин этой марки снизилась сразу на 31,7%. Весной автомобили стоили в среднем 4,39 млн рублей, а к концу лета ценник упал до 2,99 млн рублей. Для российского рынка это резкое движение вниз, особенно на фоне того, что общая ситуация в сегменте оставалась стабильной.

Другие бренды с понижением

Не только GAC сделал автомобили более доступными. Петербургская марка Solaris также показала снижение средней стоимости — минус 4,6%.
Незначительное удешевление зафиксировано у других популярных брендов:

  • Haval — минус 1,8%,

  • Omoda — минус 1,5%,

  • Chery — минус 1%.

Хотя цифры скромные, в условиях российского авторынка даже такие изменения привлекают внимание, особенно при выборе массовых моделей.

Какие модели подешевели сильнее всего

В топе удешевления оказались несколько кроссоверов Haval.

  • Haval H3 — минус 6,2%,

  • Haval Jolion — минус 5,8%,

  • Haval M6 — минус 5,2%.

Существенно упали в цене и Chery Tiggo 4 вместе с Jaecoo J7 — по 3,8% каждая.
Omoda C5 стала доступнее на 3,5%, а Chery Tiggo 7L — на 3,4%.

Почему цены снижаются

Эксперты "Авито Авто" отмечают, что причина — не столько скидки от дилеров, сколько изменения в ассортименте.

"Снижение средних цен во многом связано с изменением структуры рынка: при появлении в продаже большего количества бюджетных моделей средняя цена на машины конкретной марки уменьшается", — эксперты "Авито Авто".

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru