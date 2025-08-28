Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
борнеоская ящерица
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:17

Невозможное стало возможным: как ящерицы обманули судьбу в момент глобальной катастрофы

Ученые выяснили, как ночные ящерицы выжили в условиях глобальной катастрофы 66 миллионов лет назад

Представьте: 66 миллионов лет назад на Землю обрушился астероид, вызвав катастрофу планетарного масштаба. Казалось, в радиусе тысяч километров от удара не должно было остаться ничего живого. Но новое исследование говорит: некоторые существа не просто выжили — их потомки до сих пор обитают в том же регионе.

Катастрофа, изменившая мир

Падение астероида диаметром 10 км у полуострова Юкатан привело к чудовищным последствиям: цунами, извержения вулканов, гигантские выбросы пыли. Солнце скрылось на годы, началась "астероидная зима". В результате мел-палеогенового вымирания исчезло 75% видов, включая нептичьих динозавров. Считалось, что у эпицентра не уцелел никто.

Международная команда учёных во главе с Чейзом Браунштейном из Йельского университета обнаружила: семейство ночных ящериц (Xantusiidae), скорее всего, пережило катастрофу прямо рядом с кратером Чиксулуб. Эти рептилии и сегодня населяют Кубу, Центральную Америку и юго-запад США — их ареал образует круг вокруг древнего места падения.

Ночные ящерицы, вероятно, единственные позвоночные, которые выжили вблизи места падения "динозаврового” астероида.

Как им это удалось?

Секрет — в образе жизни и биологии:

  • они обитают в расщелинах, под камнями, в норах — такие укрытия защитили их от ударной волны и пожаров.
  • обладают крайне медленным метаболизмом: мало едят, долго выживают без пищи.
  • размножаются медленно — всего 1-2 яйца за кладку, что, как ни парадоксально, могло помочь в условиях катастрофы.

С помощью анализа ДНК и метода молекулярных часов ученые выяснили: общий предок современных ночных ящериц жил около 93 млн лет назад — на десятки миллионов лет раньше, чем думали. Это подтверждает, что они застали сам момент катастрофы.

Браунштейн предполагает, что такие же стратегии выживания могли использовать и другие рептилии, но лишь ночным ящерицам удалось сохраниться как вид до наших дней.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru