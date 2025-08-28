Волки исчезают, а их место занимают мутанты: мрачная правда карельских лесов

Знаете ли вы, что в карельских лесах обитают не только волки, но и их гибриды с собаками? Учёные впервые подтвердили этот удивительный факт, и причина может вас удивить.

Генетическое исследование выявило гибридов

Сотрудники Института биологии КарНЦ РАН провели масштабный анализ ДНК 90 особей и обнаружили, что несколько из них являются гибридами волка и собаки. Как отметил ведущий исследователь, "это меняет наше представление о популяции хищников в регионе".

Один из самых интересных случаев — рождение щенка от самки собаки и самца волка. Обычно всё происходит наоборот: волчицы спариваются с псами. Но здесь природа преподнесла сюрприз.

Влияние человеческого фактора

Усиление охоты на волков — одна из ключевых причин гибридизации. За каждого добытого хищника охотники получают премию, что сокращает число чистокровных особей. Нехватка партнёров вынуждает волков искать альтернативы — например, собак.

Исследователи также обнаружили волка с полностью чёрным окрасом, что типично для Северной Америки и связано с историческим скрещиванием с собаками. Другой хищник оказался рыжим, напоминая акита-ину, а у третьего были белые когти и подушечки лап — всё это последствия гибридизации.