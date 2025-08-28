Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
чемодан в аэропорту
чемодан в аэропорту
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:17

Россияне жалуются на сервис — и тут же улетают в эти страны: экология, конкуренция и курс рубля рушат сезон

Бархатный сезон под угрозой: почему курорты Кубани теряют туристов

Курорты Краснодарского края готовятся к бархатному сезону, однако текущая статистика бронирований вызывает тревогу. По данным Минтуризма региона, на данный момент заполнено лишь 47% номерного фонда — это почти на 10% ниже показателей прошлого года. Об этом сообщает "Турпром".

Черноморское побережье теряет позиции
Наибольшие опасения вызывает ситуация на Черном море: спрос упал на фоне экологической катастрофы в Анапе, которая подорвала имидж курорта. Дополнительное влияние оказали укрепление рубля и снятие ограничений на зарубежные поездки — часть туристов предпочла иностранные направления.

На Азовском побережье бронирования остались на уровне 2024 года (34,5%), столь же стабилен спрос и в предгорных районах (34%). Лидерами внутри региона остаются Сочи, Геленджик, Новороссийск, Апшеронский район и Горячий Ключ.

Замедление внутреннего туризма
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в январе-августе 2025 года внутренний туризм впервые за долгое время показал замедление:

  • рост спроса составил всего 0,2%;
  • количество реализованных номеро-ночей сократилось на 3,5%.

"Мы давно говорили о том, что произойдет коррекция: часть туристов, уставших от отечественных курортов, вернётся за границу. В этом году мы видим именно это — выездной поток вырос в среднем на 20%", — отметил глава РСТ Илья Уманский.

По данным "Турпрома", в Краснодарском крае падение спроса оказалось самым драматичным — минус 21%.

Зарубежные направления перетягивают одеяло
Статистика сервиса "Слетать.ру" показывает: общие объемы бронирований летом 2025 года остались на уровне прошлого сезона, но структура спроса изменилась.

В топ-3 направлений вошли:

  • Турция — 36%;
  • Россия — 25%;
  • Египет — 13,5%.

При этом наиболее заметный рост бронирований зафиксирован в:

  • Египет (+46%),
  • ОАЭ (+24,5%),
  • Абхазия (+10%),
  • Турция (+8,4%).

Абсолютными рекордсменами стали страны Азии: Вьетнам (+500%), Китай (+250%) и Индонезия (+220%). Особенно активно туда стали ездить семьи с детьми.

Россия сохраняет позиции в экскурсионных турах
Несмотря на снижение доли внутреннего туризма, Россия остаётся в числе популярных направлений. В сегменте экскурсионных туров лидируют Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан и Алтай.

Кроме того, заметно вырос интерес к экотуризму и фестивалям: balloon-фестиваль в Переславле-Залесском, праздник огурца в Суздале, фестиваль помидоров в Сызрани и новые события в Ессентуках.

Анапа просела, но рынок держится
По данным "Русского экспресса", продажи летних туров выросли на 16,5%, несмотря на отток части туристов за границу. Россия по-прежнему занимает 3-е место в рейтинге летних направлений.

Самые востребованные курорты внутри страны:

  • Краснодарский край (54,2%), где лидирует Сочи (66,3%);
  • Красная Поляна и Анапа (по 12,9%);
  • Туапсе (3,1%).

Существенно вырос интерес к Крыму (+47%) и Кавказским Минеральным Водам (+200%).

Зарубежный топ возглавили ОАЭ (20,3%), Турция (18,7%) и Китай (9,1%), а также Мальдивы, Таиланд, Вьетнам, Абхазия, Грузия и Индонезия.

Итог
Краснодарский край оказался в эпицентре "идеального шторма": внутренняя конкуренция, экологические проблемы и рост привлекательности зарубежных направлений привели к падению спроса. При этом общий туристический рынок остаётся активным — просто центр притяжения для россиян смещается всё дальше за пределы страны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Слетать.ру: Вьетнам обогнал Турцию по зимним продажам туров у россиян сегодня в 13:50

Новый год за границей: какие курорты стали фаворитами россиян в 2025 году

Спрос на новогодние туры в 2025 году растёт. Каковы главные тренды? Узнайте, какие курорты выбирают россияне и сколько стоят путёвки.

Читать полностью » Влияние туризма всё включено на культуру и экономику принимающих стран сегодня в 12:19

Модель all inclusive меняет облик страны больше, чем кажется туристу

Система «всё включено» удобна для туриста, но как она отражается на культуре и экономике стран? Разбираем скрытые плюсы и минусы этого формата.

Читать полностью » Какие ошибки чаще всего совершают новички в первую поездку без турагентства сегодня в 11:17

Эти ошибки превращают самостоятельное путешествие в кошмар

Самостоятельные путешествия дают свободу, но неопытные туристы часто совершают ошибки. Разбираем, что портит поездки новичкам и как этого избежать.

Читать полностью » Сравнение расходов: пакетный тур и самостоятельная поездка сегодня в 10:15

Что на самом деле дороже: туры или самостоятельное путешествие

Пакетные туры кажутся дешевле, чем поездки без турагентства. Но если посчитать всё, реальность не всегда так однозначна.

Читать полностью » Что нужно спланировать для самостоятельного путешествия сегодня в 9:13

Ошибка новичков: что забывают спланировать, отправлясть в отпуск без турагентства

Самостоятельные путешествия дают свободу, но требуют подготовки. Что нужно продумать, если вы едете без турагентства?

Читать полностью » Можно ли поехать дешевле самостоятельно, чем с туроператором сегодня в 8:11

Самостоятельное путешествие: свобода или лишние траты

Туроператоры предлагают горящие туры дешевле билетов. Но можно ли при этом сохранить свободу и уложиться в бюджет, путешествуя самостоятельно?

Читать полностью » Что открывается перед путешественником, когда он перестает ездить по готовым турам сегодня в 7:10

Секреты самостоятельных поездок: свобода, которую ищут туристы

Пакетный туризм удобен, но ограничивает свободу. Как решиться на самостоятельные поездки и сделать их безопасными и увлекательными?

Читать полностью » Удобство или ограничение свободы: почему опытные путешественники не уважают пакетный туризм сегодня в 6:07

Как вернуть дух авантюризма путешествию, даже если вы поехали по путевке

Пакетный туризм обеспечивает комфорт и предсказуемость. Но опытные путешественники критикуют его за отсутствие свободы. Как сохранить дух авантюризма?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ученые выяснили, как ночные ящерицы выжили в условиях глобальной катастрофы 66 миллионов лет назад
Еда

Веганам рекомендуют пить матчу не раньше чем через 2 часа после еды
Питомцы

Кинолог Седикова рассказала о типичных ошибках хозяев при дрессировке собак
Мир

Трамп выразил скептицизм относительно подходов Зеленского и Европы к урегулированию конфликта
Спорт и фитнес

Эксперт объяснила, как утренние ритуалы ухода за собой помогают тратить энергию
Спорт и фитнес

Тренер объяснил, почему без профицита калорий невозможно нарастить мышцы
Дом

Лайфхак с уксусом и втулкой от туалетной бумаги для чистки унитаза набирает популярность
Садоводство

Роскачество: воду из скважины на даче можно брать без лицензии при соблюдении норм
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru