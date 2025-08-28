Россияне жалуются на сервис — и тут же улетают в эти страны: экология, конкуренция и курс рубля рушат сезон

Курорты Краснодарского края готовятся к бархатному сезону, однако текущая статистика бронирований вызывает тревогу. По данным Минтуризма региона, на данный момент заполнено лишь 47% номерного фонда — это почти на 10% ниже показателей прошлого года. Об этом сообщает "Турпром".

Черноморское побережье теряет позиции

Наибольшие опасения вызывает ситуация на Черном море: спрос упал на фоне экологической катастрофы в Анапе, которая подорвала имидж курорта. Дополнительное влияние оказали укрепление рубля и снятие ограничений на зарубежные поездки — часть туристов предпочла иностранные направления.

На Азовском побережье бронирования остались на уровне 2024 года (34,5%), столь же стабилен спрос и в предгорных районах (34%). Лидерами внутри региона остаются Сочи, Геленджик, Новороссийск, Апшеронский район и Горячий Ключ.

Замедление внутреннего туризма

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в январе-августе 2025 года внутренний туризм впервые за долгое время показал замедление:

рост спроса составил всего 0,2%;

количество реализованных номеро-ночей сократилось на 3,5%.

"Мы давно говорили о том, что произойдет коррекция: часть туристов, уставших от отечественных курортов, вернётся за границу. В этом году мы видим именно это — выездной поток вырос в среднем на 20%", — отметил глава РСТ Илья Уманский.

По данным "Турпрома", в Краснодарском крае падение спроса оказалось самым драматичным — минус 21%.

Зарубежные направления перетягивают одеяло

Статистика сервиса "Слетать.ру" показывает: общие объемы бронирований летом 2025 года остались на уровне прошлого сезона, но структура спроса изменилась.

В топ-3 направлений вошли:

Турция — 36%;

Россия — 25%;

Египет — 13,5%.

При этом наиболее заметный рост бронирований зафиксирован в:

Египет (+46%),

ОАЭ (+24,5%),

Абхазия (+10%),

Турция (+8,4%).

Абсолютными рекордсменами стали страны Азии: Вьетнам (+500%), Китай (+250%) и Индонезия (+220%). Особенно активно туда стали ездить семьи с детьми.

Россия сохраняет позиции в экскурсионных турах

Несмотря на снижение доли внутреннего туризма, Россия остаётся в числе популярных направлений. В сегменте экскурсионных туров лидируют Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан и Алтай.

Кроме того, заметно вырос интерес к экотуризму и фестивалям: balloon-фестиваль в Переславле-Залесском, праздник огурца в Суздале, фестиваль помидоров в Сызрани и новые события в Ессентуках.

Анапа просела, но рынок держится

По данным "Русского экспресса", продажи летних туров выросли на 16,5%, несмотря на отток части туристов за границу. Россия по-прежнему занимает 3-е место в рейтинге летних направлений.

Самые востребованные курорты внутри страны:

Краснодарский край (54,2%), где лидирует Сочи (66,3%);

Красная Поляна и Анапа (по 12,9%);

Туапсе (3,1%).

Существенно вырос интерес к Крыму (+47%) и Кавказским Минеральным Водам (+200%).

Зарубежный топ возглавили ОАЭ (20,3%), Турция (18,7%) и Китай (9,1%), а также Мальдивы, Таиланд, Вьетнам, Абхазия, Грузия и Индонезия.

Итог

Краснодарский край оказался в эпицентре "идеального шторма": внутренняя конкуренция, экологические проблемы и рост привлекательности зарубежных направлений привели к падению спроса. При этом общий туристический рынок остаётся активным — просто центр притяжения для россиян смещается всё дальше за пределы страны.