"Альфа-банк" спасается от санации за счет клиентов

"Альфа-банк" давно известен, как однин из скандальных: финансовая организация чаще прочих попадает в центр общественного недовольства. За все свое время существования банк был замечен в десятках общественных скандалов, пишет интернет портал "Версия.ру". Что это - PR-стратегия или умышленная узурпаторская политика банка?

Репутация банка сформировалась еще в 2009-м. Тогда глава финансового учреждения" Петр Авен вел кампанию по борьбе с Олегом Дерипаской из холдинга "Базовый Элемент", напоминает источник. Авен сформулировал идеологию банка, которой он придерживается и по сей день: "Будем добиваться исполнения обязательств: арестовывать активы, счета, возможно, кого-то банкротить - стандартный набор".

Банк делал "Базовому Элементу" вполне прямые намеки, которые можно было расценивать как корпоративный шантаж. Авен лично делал намеки о потенциале холдинга: таких компаниях, как "Ингосстрах" и "Трансстрой". "Если компания... предоставит дополнительное обеспечение. У нее есть серьезные активы, которые никому не заложены", - говорил глава банка.

Представители Дерипаски предлагали альтернативные пути погашения задолженности, но банк "тянул время и постоянно менял свою позицию, рассчитывая, вероятно, что на помощь придут проверенные временем способы давления". В итоге "Базовый элемент" обвинил "Альфа-банк" в рейдерстве.

Не прошло и года, как на публичный уровень вышел новый скандал: группа "Коперник" была атакована "Альфа", отмечает "Версия.Ру". "Копернику" было выдано несколько кредитов на общую сумму $143 млн. Далее банк занял выжидательную позицию и готовился атаковать в удобный момент. Момент настал: однодневная просрочка по кредиту - и взыскание было обращено на векселя, которые собственник группы заложил банку. В итоге "Коперник", обладавший активами на $180 млн, перешел во владение "Альфы".

Спустя пять лет рейдерская активность банка была направлена на компанию "Мечел". Банк потребовал вернуть долг в размере $150 млн раньше срока. Интерес представлял аппетитный залог - 65% акций Белорецкого металлургического комбината и почти 25% порта Посьет. "Альфа" согласился на недельную отсрочку выплаты.

В 2015 году агрессивный банк упорно добивался банкроства стратегического предприятия "Уралвагонзавод". Появился риск полной остановки производства и увольнения всего персонала в количестве 30 тысяч человек."Банк занял неконструктивную позицию, предъявив к погашению всю сумму долга в 6 млрд. руб.", - прокомментировали на предприятии.

Кроме того, по данным источника, ряды обиженных "Альфа-банком" пополнили другие крупные компании: подрядчик "Газпрома" "Стройгазконсалтинг", производитель брони для танка "Армата" "Красный Октябрь". Не обделял вниманием банк и мелкие компании. "Альфа" пользовался положением попавших под санацию "Бинбанка" и "Открытия", у которых были банк переманивал вкладчиков.

Сейчас банк сам оказался в бедственном положении: регуляторы банковской отрасли в России намерены расширить государственный контроль над банковской сферой. ЦБ пересматривает резервы, предназначенные банкам. В результате - большие потери капитала у "Альфы", пишет "Версия.ру". Дыру в бюджете банк закрывает, как может, прибегая к варварским методам, в частности, выбиванию долгов у клиентов.

Стало известно, что один из заемщиков "Альфы" должен до конца октября погасить задолженность в размере менее 100 млн. рублей. Банком уже начата атака на имущество клиента.

Директор рейтингового агентства АКРА Кирилл Лукашук считает инициативу ЦБ «долгосрочной угрозой для частных банков». Как говорит эксперт, «возникает абсолютное доминирование государственного сектора в экономике и в банковском секторе в частности».

Международное агентство Fitch прогнозирует, что число банков в РФ за 4 года может сократиться вдвое в связи с "зачистками" Центробанка. «Если коротко - мы движемся к государственной банковской системе», - говорит Олег Вьюгин, в 2002-2004 гг. занимавший пост первого зампреда ЦБ.

Это означает, что агрессору банковского рынка - "Альфа-банку" придется присоединиться к "Бинбанку" и "Открытию". Каким словом тогда вспомнят этот банк его клиенты, вплотную столкнувшиеся с методами работы "альфовцев" и их страстью к захвату чужого имущества?