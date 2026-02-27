Оттенки заката в гостиной: беспроигрышные варианты цветовой гаммы в гостиной

Природные оттенки расслабляют и создают ощущение комфорта, а мягкие варианты желтого и оранжевого способны добавить энергии, отметила дизайнер интерьера, интерьерный психолог Ирина Макарова. Информацией том, какие цвета улучшают настроение человека, специалист поделилась с NewsInfo.

Позитивный настрой чаще всего связан с цветами, которые ассоциируются с природой, говорит эксперт. По ее словам, речь идет об оттенках, которые помогают замедлиться и почувствовать внутреннее спокойствие.

"То, что нам комфортно и знакомо на бессознательном уровне. Вся палитра зеленого, песочного и голубого цвета, все, что мы встречаем в природе, успокаивает. Если мы говорим про энергию и динамику, про хорошее настроение, бодрость, то тут оттенки желтого цвета, более спокойного. Оранжевый тоже, как цвет заката", — рассказала Макарова.

Она добавила, что для бодрости и динамики подойдут более теплые тона, но подчеркнула, что чрезмерная яркость может вызывать переизбыток ощущений.

"Синие цвета про собранность, фиолетовые про концентрацию, чёрные может быть даже про расслабление. Считается, что в темном цвете интерьера человек на сон больше будет настроен, нежели чем на какую-то активную деятельность. Белый цвет это про деятельность активную, нельзя сказать, что он прямо сильно повышает настроение", — рассказала специалист.

При этом дизайнер обратила внимание на индивидуальность восприятия цвета. По ее словам, одни оттенки могут ассоциироваться с концентрацией или уединением, а другие — с активностью, однако для каждого человека цветовая реакция будет своей.