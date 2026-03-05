Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Позвоночник человека
Позвоночник человека
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 9:35

Спина ноет — лицо тускнеет: хроническая боль в пояснице внезапно оказалась главным врагом красоты

Весенний дождь моросит за окном, а в редакции пахнет свежесваренным кофе и травами из аптечки — той самой, где лежат пластыри для спины и кремы с арникой. Недавно одна из коллег жаловалась: хроническая боль в пояснице не дает спать, делает каждое движение напряженным, а кожа лица вдруг потеряла сияние, стала сухой и раздраженной. Казалось бы, какое отношение к спине? Но исследования подтверждают: такая боль усиливает все ощущения тела, от тактильных до общих, влияя на внешний вид и самочувствие.

Ученые из Университета Колорадо в Аншутце провели сканирование и опросы среди 142 человек с хронической болью в спине и 51 здорового участника. Оказалось, повседневные раздражители воспринимаются острее, что сказывается на коже — она становится гиперчувствительной, склонной к воспалениям. Целенаправленные подходы, как переработка ощущений боли, помогают снизить эту реакцию, возвращая комфорт и здоровый блеск.

"Хроническая боль в спине часто провоцирует цепную реакцию: тело напрягается, кожа страдает от сухости и покраснений, потому что барьер слабеет. Рекомендую начинать с мягких средств на основе натуральных экстрактов, как греческие нишевые духи с геранью, они укрепляют дерму без раздражения".

косметолог, эксперт по уходу за кожей и эстетическим процедурам Анастасия Шевелева

Почему боль усиливает чувствительность кожи

Исследование выявило: у людей с хронической болью в спине реакции на обычные ощущения — от прикосновений тканей до температуры — в разы острее. В среднем, они оценивали раздражители неприятнее, чем 84% здоровых. Это не просто спина: меняется весь баланс тела, кожа реагирует воспалением, сухостью, теряя эластичность. Как отмечает симптомы вроде ватных ног, хронические недуги часто маскируются под усталость, влияя на дерму косвенно.

Сканирования показали различия в зонах, отвечающих за интерпретацию сигналов и эмоции от них. У пациентов снижена регуляция, что усиливает дискомфорт. В уходе это значит: избегать агрессивных скрабов, переходить на успокаивающие формулы с отрубями или добавками для сытости — они стабилизируют рацион, помогая коже восстанавливаться.

Методы, которые реально помогают

Участников разделили на группы: переработка болевых ощущений (PRT), плацебо-инъекции и стандартная терапия. PRT сработала лучше: снизила гиперчувствительность, вернула контроль. Две трети избавились от боли почти полностью, против 20% в плацебо. Это подчеркивает: фокус на переосмыслении ощущений дает результат, особенно в комбинации с уходом.

"Боль в спине меняет восприятие тела целиком, провоцируя проблемы с кожей вроде отеков или тусклости. Начинайте с терапии общей практики: контроль рациона, движение, как в безглютеновых мифах, чтобы избежать лишних воспалений".

врач-терапевт, врач общей практики Алексей Поляков

Такие подходы открывают путь к комплексному оздоровлению, где спина — не изолированная зона.

ЗОЖ для спины и сияющей кожи

Системные привычки вроде плоской обуви разгружают позвоночник, снижая нагрузку. Добавьте контроль сахара через минимизацию сладкого и умный гардероб по правилу трех образов — это сохранит энергию для кожи.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Можно ли вылечить боль без лекарств? Да, PRT показывает эффективность в 66% случаев.
  • Как боль влияет на кожу? Усиливает чувствительность, провоцируя сухость и воспаления.
  • Что делать ежедневно? Ходьба в удобной обуви, рацион без излишеств.
Проверено экспертом: уход за кожей при боли, ЗОЖ-стратегии Анастасия Шевелева и Алексей Поляков

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

