Забота о себе кажется эгоизмом: как научиться отстаивать личные границы

Главная ошибка при выстраивании личных границ — это попытка контролировать других вместо работы над собой, пояснила клинический психолог Марианна Абравитова. О том, как на практике защитить свое пространство без конфликтов, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Тема личных границ сегодня стала модной, однако многих пугает сама идея их отстаивания, отметила психолог. По ее словам, люди нередко представляют, что это обязательно приведет к ссорам, грубости и разрыву отношений, хотя в действительности речь идет о заботе о себе.

"Самое первое — нужно сместить фокус внимания. Главная ошибка, которую все допускают, это пытаться контролировать других, чтобы он не лез ко мне, чтобы она на меня, например, не кричала. Вы не можете изменить других людей по мановению волшебной палочки", — подчеркнула Абравитова.

Психолог пояснила, что начинать стоит с вопроса: что я сделаю, если кто-то нарушит мое пространство. Она рекомендовала действовать постепенно, используя технику "светофор": сначала мягко обозначить дискомфорт и предложить решение, затем предупредить о последствиях, а при повторном нарушении — выполнить обещанное действие.

"Например, саботаж в отношении вас на работе продолжается, вы уже не терпите, вы уже не обижаетесь. Вы просто делаете то, что обещали. Это самое сложное — сделать то, что вы перед этим обещали. Действие произошло с его стороны, вы даете свое действие", — советует эксперт.

Отдельно специалист обратила внимание на работу с манипуляциями и чувством вины. По ее словам, важно помнить о праве на собственные интересы и не брать на себя ответственность за чужие эмоции.

"Если человек давит на жалость, агрессирует или пытается переубедить, не вступайте в дискуссию, просто спокойно повторяйте один и тот же тезис. Житейский пример. Дачей очень частенько родители, бабушки, дедушки манипулируют. Отвечайте, я понимаю, что ты расстраиваешься, но в эти выходные у меня другие планы. То есть вы стоите на своем", — рассказала психолог.

По словам Абравитовой, каждый человек имеет право отстаивать свои интересы.