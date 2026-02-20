Сибирский вектор: как новосибирские вузы усиливают позиции России в Африке

Российские университеты возвращаются на африканский континент не только с лекциями, но и с долгосрочной стратегией. Инженерные классы, подготовительные факультеты и изучение русского языка становятся частью новой образовательной архитектуры. За этим стоит системная работа и поддержка на государственном уровне. Об этом сообщает Центр народной дипломатии.

Образование как инструмент партнерства

Подготовка квалифицированных кадров напрямую связана с экономическим ростом и технологической независимостью государств. Для стран Африки этот вопрос сегодня особенно актуален: выбор образовательной модели во многом определяет и внешнеполитические ориентиры.

Продвижение российского образования обозначено как одно из приоритетных направлений развития отношений между Россией и странами Африки. Речь идет не только о "мягкой силе", но и о распространении российских технологий в инженерии, энергетике, аграрном секторе и медико-биологической сфере.

В советский период многие африканские студенты получали высшее образование в СССР, а русский язык преподавался в школах ряда стран. Однако в 1990-е годы эти позиции были во многом утрачены, тогда как Европа и США усилили свое влияние благодаря языковому фактору и историческим связям.

Рост интереса к российским вузам

Ситуация постепенно меняется. По данным Центра народной дипломатии (ЦНД), за год работы в Буркина-Фасо и Нигере число студентов, отправившихся на учебу в Россию, увеличилось в пять раз. Причем значительная часть из них поступила по целевому набору — обучение оплачивают будущие работодатели.

Важным направлением стала языковая подготовка. В Буркина-Фасо, Нигере, Гвинее, Гане и Ливии к февралю текущего года русский язык изучают около тысячи человек. Он внедряется не только в представительствах ЦНД, но и в школьные и университетские программы. В Гане к проекту уже подключились пять школ.

Для системного развития преподавания запланировано открытие отделения русского языка в Университете Виннеба. Методическую поддержку оказывают Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко и Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского.

Инженерные классы и подготовительные факультеты

В январе 2026 года в Буркина-Фасо были подписаны соглашения с министерствами просвещения и образования. Это позволило совместно с Новосибирским государственным университетом запустить пилотный инженерный класс на базе Регионального научного лицея в Уагадугу.

Обучение рассчитано на старшие классы — 11-13. Из 600 претендентов отобрали 35 учеников. Первый год посвящен интенсивному изучению русского языка, затем — профильной математике и физике с преподаванием на русском.

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) уже второй год набирает студентов на инженерный подготовительный факультет. Сейчас такие подфаки работают в Буркина-Фасо, Гане, Нигере и Гвинее, обсуждается открытие площадки в Мали.

НГУ готовит абитуриентов медико-биологического профиля, а Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий открыл аграрный подфак в Гвинее на базе Университета им. Нельсона Манделы. Всего новосибирские вузы представлены восемью подготовительными факультетами и программой международного инженерного класса.