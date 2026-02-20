Карьера без вуза стала реальностью: так ли важно работодателям образование

Диплом о высшем образовании не является главным условием для карьерного роста, подчеркнула эксперт в сфере HR Елена Булкина. В комментарии NewsInfo она пояснила, насколько образование влияет на профессиорнальный рост.

Сегодня работодатели все чаще ориентируются не на формальные признаки, а на реальные компетенции кандидатов, говорит эксперт. По словам Булкиной, для бизнеса важнее практические навыки соискателя, чем сам факт окончания ВУЗа.

"Мы уже перешли к поиску и подбору персонала не по формальным признакам наличия высшего образования, а по наличию навыков. Если у человека есть навыки, которые нужны компании, то вопросы о законченности образования в ВУЗе того или иного ранга, дополнительных регалиях, типа ученой степени или курсов дополнительных, они отпадают", — пояснила Булкина.

Эксперт также обратила внимание на то, что сама карьера не всегда подразумевает только вертикальный рост. По ее словам, развитие может быть и горизонтальным, когда специалист переходит между подразделениями внутри компании и расширяет опыт.

"Диплом это не показатель того, что человек способен решать те вопросы и задачи, которые необходимы бизнесу. Корочка о высшем образовании это только дополнительный фактор. Поэтому, отвечая на вопрос, насколько важно высшее образование для того, чтобы сделать карьеру, я бы сказала так: на втором месте. Даже нет, на вторых местах", — отметила эксперт.

Она уточнила, что обязательным высшее образование остается прежде всего для медицины и других сфер, где без профильной подготовки работать невозможно.