домашнее задание
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:40

Не доверяй и проверяй: как научить ребенка критическому мышлению в интернете

Информация в интернете сама по себе ничего не значит без подтвержденных фактов, пояснила системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина. Именно поэтому важно научить ребенка критически воспринимать данные из всемирной сети, отметила эксперт в беседе с NewsInfo.

Основой критического мышления должен стать простой и понятный принцип: любую информацию необходимо проверять и искать подтверждение в надежных источниках, говорит психолог. По ее словам, важно с раннего школьного возраста объяснять детям, что громкие заявления сами по себе не гарантируют правдивость.

Она подчеркнула, что особое значение имеют статистические данные, справочники, научные публикации и другие материалы, которые помогают школьникам подтвердить или опровергнуть услышанное.

"Есть общий принцип. Слова — это только слова. Должны быть факты. И факты из заслуживающих доверия источников. Например, статистические факты", — отметила Потемкина.

Эксперт также добавила, что публикации очевидцев могут быть полезны, однако они нередко окрашены личным восприятием. Поэтому, по ее мнению, стоит ориентироваться на мнения настоящих специалистов и проверенные документальные источники.

Кроме того, специалист обратила внимание на важность навыков факт-чекинга и умения сопоставлять разные точки зрения.

"Должна быть фактура. Факт-чекинг по поводу каких-то событий. Что еще может помочь сохранить критическое мышление? Мемуары, чтение нон-фикшн литературы, какие- то вещи документальные", — подчеркнула она.

