Пожилые люди
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:38

Старческая забывчивость откладывается: эти упражнения вернуть ясность ума

Сохранить ясность ума в пожилом возрасте помогает не один способ, а сочетание физической активности, закаливания и творческих практик, отметил невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов. О методах поддержания когнитивных функций организма как можно дольше специалист рассказал в беседе с с NewsInfo.

Важную роль в сохранении мыслительной деятельности в зрелом возрасте играет изменение привычной среды и регулярная физическая активность, говорит эксперт. По его словам, пожилые люди часто живут однообразно, ежедневно видят вокруг себя одну и ту же картину, что притупляет восприятие.

"Физическая активность связана с тем, что у пожилых людей снижается возможность перемещаться. Рекомендуется людям пожилого возраста больше расширять свой кругозор, менять картинку, путешествовать, как можно больше впечатлений, чтоб мозг адаптировался к новому восприятию", — пояснил Орлов.

Также, по его словам, положительный эффект дает закаливание, в частности контрастный душ.

"Обливание сначала теплой водой, потом холодной. Температурные перепады очень хорошо оказывают воздействие на центральную нервную систему", — отмечает невролог.

Отдельное внимание он обратил на творческие занятия, которые особенно важны после перенесенной коронавирусной инфекции, когда у пожилых людей нередко наблюдается постковидный синдром с ослаблением памяти.

"Очень хорошо и эффективно используется рисование, рисование цветом, многие еще практикуют рисование, меняя руку", — рассказал эксперт.

Специалист добавил, что поддерживать когнитивные функции помогают также ноотропы, растительные препараты и биологически активные добавки, однако наибольший эффект достигается при сочетании нескольких методов одновременно.

