Смартфон заменяет клетки мозга: как гаджеты лишают нас памяти

Частое использование гаджетов приводит к тому, что у человека перестают формироваться новые нейронные связи, пояснила врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова. Врач рассказала NewsInfo как постоянное пользование во всех ситуациях телефонами отражается на памяти.

Сегодня у людей фактически исчезла необходимость удерживать в голове значительные объемы информации, поскольку любую справку можно мгновенно найти в интернете, констатировала невролог. По ее словам, это лишает мозг регулярной тренировки, которая ранее была естественной частью повседневной и профессиональной жизни.

"У нас сейчас нет необходимости вспоминать какой-либо объем информации, всегда можно посмотреть. Не формируются новые нейронные связи, которые должны формироваться всю жизнь. Чем больше мы запоминаем, тем больше нейронных связей. Чем меньше запоминаем, тем меньше нейронов активируется", — отметила Суворинова.

Она пояснила, что в качестве простого способа поддерживать память нужно сознательно удерживать рабочую информацию в голове, а не полагаться исключительно на подсказки и электронные "шпаргалки".

"Даже врачи раньше рецепты выписывали на память. Были книжечки, справочники, куда мы заглядывали, тем не менее большинство рецептов шло по памяти. Сейчас такой необходимости нет, можно подсмотреть дозировку, ещё какую-то информацию", — рассказала доктор.

По ее мнению, даже сам процесс записи материала от руки помогает лучше его усваивать и тренирует память.