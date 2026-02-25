Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Openverse by cafemama is licensed under CC BY-NC-SA 2.0
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:16

День без четкого расписания: сбитый режим у ребенка влияет на него сильнее, чем кажется

Режим дня напрямую влияет на интеллектуальное развитие и поведение ребенка, предупредила детский клинический психолог, кандидат психологических наук Елена Морозова. О том, почему детям необходима четкая организация сна и отдыха, специалист рассказала NewsInfo.

Морозова подчеркнула, что физиологические процессы у ребенка подчинены циклам, поэтому режим сна, отдыха и бодрствования имеет принципиальное значение.

"Ребенок не может сам себе это организовать. Поэтому тут должны помогать и думать про это родители. И, конечно, все очень зависит от возраста ребенка", — пояснила Морозова.

Она добавила, что важна не только продолжительность сна, но и его индивидуальная норма, зависящая от типа нервной системы, а также полноценный отдых с физической активностью на свежем воздухе.

"Одному ребенку надо много спать, другому мало. Это зависит от типа нервной системы. Очень важно понять, сколько сна будет достаточно. Есть дети-совы, есть дети-жаворонки, это вполне важно. Желательно отдых на улице, физическая активность, танцевально-двигательная, спортивная", — подчеркнула эксперт.

Специалист отметила, что при нарушении режима ребенок становится вялым, раздражительным и хуже усваивает учебный материал. Недостаток сна и чрезмерная нагрузка, включая занятия с репетиторами до поздней ночи, снижают продуктивность и мешают гармоничному развитию.

