Ученые раскрывают ключевую роль астроцитов в процессе формирования памяти, проливая свет на долговременные аспекты этого явления. Новые исследования показывают, что астроциты, или глиальные клетки, активно влияют на консолидацию памяти, противореча предыдущему убеждению о преобладающей роли нейронов.
Эксперименты на моллюсках выявили, что глиальные клетки играют ключевую роль в переходе от кратковременной к долговременной памяти. Они вырабатывают вещества, воздействующие на нейроны и способствующие консолидации памяти, но этот процесс занимает около часа. Механизм работы системы включает реакцию нейронов на стимулы, выделение гормонов, и их воздействие на глиальные клетки, которые, в свою очередь, взаимодействуют с нейронами.
Такая система позволяет мозгу оценивать важность информации и избегать переполнения памяти. Однако, она также может объяснять причины забывания, когда гормоны астроцитов не достигают нейронов, и информация не закрепляется в долговременной памяти. Эти открытия открывают новые перспективы для понимания памяти и разработки методов улучшения памяти и лечения психических расстройств, связанных с недостатком памяти, сообщает SM.News.
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