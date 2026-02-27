Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка робот-гуманоид
Девушка робот-гуманоид
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 4:41

Маска тревоги сброшена: алгоритм вычисляет тяжелые диагнозы за пять лет до первых явных симптомов

В серых залах датских психиатрических клиник, где воздух пропитан ароматом свежезаваренного чая и стерильных растворов, а за окном хлещет февральский дождь, рождаются открытия, способные перевернуть диагностику разума. Шизофрения и биполярное расстройство — невидимые тени, что крадутся по краю подросткового возраста, маскируясь под тревогу или бессонницу. Годы промедления с диагнозом оборачиваются хаосом в отношениях, работе, самооценке, словно неисправный нейронный контур, где сигналы путаются в шуме.

Исследователи из Орхусского университета и университетской больницы, ведомые профессором Сёреном Динесеном Эстергаардом, нырнули в океан электронных медицинских карт 24 449 пациентов. Эти люди уже боролись с депрессией или тревогой, но судьба готовила им нечто иное. ИИ стал их компасом, выискивая паттерны в тысячах фрагментов: диагнозы, пилюли, госпитализации и, главное, ноты врачей — те шепотки о социальной изоляции или галлюцинациях, что ускользают от алгоритмов статистики.

"Искусственный интеллект здесь — как физик, разбирающий хаос квантовых флуктуаций: из шума данных он извлекает сигналы, предвещающие бурю в психике. Это не магия, а метод исключения ложных траекторий, где текстовая нить оказывается крепче стальных кодов диагнозов".

эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Методика: как ИИ читает медицинские летописи

Представьте данные как гравитационную аномалию подо льдами Антарктиды: на поверхности — ровный лед диагнозов, а в глубине — мантийные потоки текстовых заметок, искажающие реальность. Датские ученые применили простую, но хитрую модель — подсчет частоты ключевых слов в записях врачей. Социальная изоляция, слуховые тени, принудительные стены больниц — эти маркеры всплыли ярче лекарств и визитов. Гравитационная аномалия Антарктиды учит нас: истинные сдвиги скрыты в невидимых слоях.

Из 24 тысяч историй болезни ИИ вычленил паттерны, предсказывая диагноз в пять лет. Это не фантазия — опубликовано в JAMA Psychiatry, где цифры говорят громче сенсаций. Как мир в голове оказывается коктейлем из 30 чувств, так и психика — мультисенсорный лабиринт, где ИИ первым чует диссонанс.

Результаты: надежда с оговорками

Из сотни "высокорисковых" по ИИ — 13 подтвердилось шизофренией или биполяркой. Слабовато? Но среди "низкорисковых" 95 избежали беды — это щит, надежнее копья. Текст оказался королем: не пилюли, а слова врачей. Как в мифе о подсознательном голоде, где мозг дергает нити аппетита, так и здесь паттерны поведения предвещают бурю.

"Это как квазар, пожирающий материю быстрее Эддингтона: ии ускоряет диагностику, но физика психики сопротивляется. Текст — ключ, а будущие LLM взломают контекст".

эксперт в области науки, научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

Будущее: от bag-of-words к нейронным сетям разума

Простая модель — лишь старт. Продвинутые языковые гиганты, как в алхимии микросхем, поймут контекст, превратив фотоны данных в спектр прогнозов. Через 10 лет — рутина: ИИ-футуролог, меняющий траектории судеб, как марсианская органика рушит абиогенез. 12 атомов на Марсе - намек: жизнь в паттернах.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Насколько точен ИИ? PPV 13% для высокого риска, NPV 95% — лучше, чем интуиция.
  • Заменит ли он врачей? Нет, усилит: фокус на симптомах, ранний удар.
  • Этика? Риск стигмы — тестировать осторожно, с согласием.
  • Когда в клиниках? После апгрейда LLM — 5-10 лет.
Проверено экспертом: точность данных, интерпретация результатов Дмитрий Грачёв

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

