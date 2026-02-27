Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 9:39

Твердое становится текучим: чудовищное давление превратило ледяные глыбы в некое подобие теста

Под километровым слоем гренландского льда, где царит вечная тьма и давление давит со всех сторон, как в глубинах океана, радары давно фиксируют странные спиралевидные узоры. Эти вихри, протянувшиеся на сотни метров, напоминали о кипении в мантии Земли, но в твердом льду казались аномалией. Недавно ученые из Бергенского университета, опираясь на данные радиолокации и математические модели, предположили: ледник не статичен, а медленно перемешивается изнутри благодаря тепловой конвекции.

Представьте кастрюлю с водой на плите: снизу нагрев поднимает теплые пузыри, холодные опускаются, создавая циркуляцию. Аналогично в глубинах Гренландии — гигантские плюмы теплого льда всплывают, окруженные холодными потоками. Давление и градиент температур делают лед пластичным, как тесто под руками пекаря, позволяя ему течь со скоростью нескольких сантиметров в год. Это открытие, опубликованное в The Cryosphere, меняет взгляд на ледниковую динамику.

"Такие конвективные процессы в ледниках Земли перекликаются с динамикой ледяных мантий на спутниках газовых гигантов, где тепловые потоки формируют рельеф. Это не магия, а физика под давлением — метод исключения показывает, что альтернативы конвекции нет."

эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Загадка спиралей подо льдом

Гренландский ледяной щит — это не монолит, а лабиринт слоев, накопленных за тысячелетия. Радары, проникающие сквозь толщу, выявили плюмоподобные структуры: столбы теплого льда, поднимающиеся вверх, и опускающиеся холодные потоки. Эти вихри, видимые на изображениях как спирали, ранее списывали на деформации или эрозию, но моделирование, заимствованное из геодинамики показывающее изменения тектоники плит, подтвердило конвекцию.

Аналогия с мантией Земли напрашивается: там конвекция разгоняет континенты, здесь — всего несколько метров в век. Давление в 100 атмосфер размягчает кристаллы льда, снижая вязкость, как сахар в горячем сиропе. Без этого открытия климатические модели упускали внутреннюю динамику, фокусируясь лишь на поверхности.

Механизм конвекции в твердом льду

Тепловая конвекция возникает при разнице температур: снизу теплее из-за геотермы и трения, сверху — холоднее. В жидкостях это банально, в твердом льду — сенсация. Математические симуляции, подобные тем, что предсказывают ускорение молекулярных вычислений в EXESS, показали устойчивые вихри. Лед течет по закону Ньютона с реологией, близкой к неньютоновской жидкости.

Профессор Андреас Борн подчеркивает: под таким давлением лед — не камень, а полужидкость. Это эхом отзывается в изучении ледяных океанов Европы или Ганимеда, где органика формируется в пребиотических матрицах.

"Конвекция в гренландском льду — ключ к моделированию астрофизических ледников. Через десятилетия это позволит прогнозировать не только земное таяние, но и эволюцию экзопланетных миров с ледяными оболочками."

эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Влияние на прогнозы таяния

Хотя конвекция перемешивает тепло, ускоряя локальное таяние снизу, глобально эффект минимален. Таяние зависит от атмосферы и океана, где потепление сжирает биомассу рыб. Улучшенные модели учтут это, снижая неопределенность в подъеме уровня моря на 10-20 см к 2100 году.

Гренландия хранит 7% пресной воды планеты; ее динамика влияет на биомиметические материалы вроде перламутрового бетона, вдохновленные природой. Будущее — в точных прогнозах, где лед оживает.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Ускорит ли конвекция таяние Гренландии? Нет, эффект локален; поверхность решает.
  • Это как в мантии Земли? Аналогично, но в 106 раз медленнее.
  • Влияет ли на уровень моря? Да, уточнит модели на миллиметры в год.
  • Есть ли на других ледниках? Вероятно, на Антарктиде тоже.
