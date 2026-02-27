Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Медуза-галактика JW39
© commons.wikimedia.org by ESA/Hubble & NASA, M. Gullieuszik and the GASP team is licensed under CC BY 4.0
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 16:35

Галактика превращается в медузу: хвосты из газа тянутся на десятки тысяч световых лет в скоплении

Когда вы смотрите на ночное небо через объектив мощного телескопа, космос перестает казаться статичным полотном. В реальности это арена жесточайших столкновений, где целые звездные мегаполисы буквально разрываются на части под давлением межгалактического "ветра".

Недавно обнаруженная в глубоком поле COSMOS галактика-медуза стала самым древним свидетельством такой космической вивисекции: свет от её огненных "щупалец" шел к нам долгие 8,5 миллиарда лет. Это открытие превращает привычную картину ранней Вселенной в некое подобие турбулентной аэродинамической трубы, где материя не просто эволюционирует, а сражается за выживание.

"Обнаружение столь активного процесса "стриппинга" на красном смещении z = 1,156 — это настоящий вызов классическим моделям. Мы привыкли думать, что в ту эпоху скопления галактик были лишь рыхлыми заготовками, но пример этой "медузы" показывает: среда была экстремально плотной и агрессивной уже тогда. Системе пришлось буквально "сбрасывать кожу", чтобы продолжать движение сквозь раскаленный газ скопления".

эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Эффект рамы: как рождаются хвосты медуз

Феномен, превращающий величественную спиральную галактику в подобие морского существа, в астрофизике называют "стриппингом под давлением на раму" (ram pressure stripping). Представьте себе велосипедиста, который на огромной скорости въезжает в густое облако дыма: поток воздуха срывает с него кепку и шарф, растягивая их в длинный шлейф. В масштабах космоса "велосипедистом" выступает галактика, мчащаяся сквозь раскаленную плазму скопления. Этот невидимый, но мощный "встречный ветер" выталкивает холодный межзвездный газ из галактического диска, формируя хвосты длиной в десятки тысяч световых лет.

Такая потеря вещества критична для будущего системы. Газ — это топливо для новых светил. Лишаясь его, галактика постепенно затухает, переходя в категорию "мертвых" объектов. Ученые отмечают, что изучение таких процессов помогает понять, почему одни регионы Вселенной процветают, а другие превращаются в кладбища звездных систем. Интересно, что подобные радикальные трансформации напоминают нам о хрупкости баланса в природе, будь то формирование ядра Земли или тектонические процессы, из-за которых Стамбул живет над тихой бомбой разлома.

Голубые искры в пустоте: жизнь за пределами диска

Самое поразительное в облике галактики-медузы — яркие голубые узлы, мерцающие в её хвостах. Это колыбели звезд, которые родились в изгнанном газе уже после того, как он покинул материнскую галактику. Процесс сжатия газа под влиянием давления скопления запускает спонтанное звездообразование там, где его быть не должно — в открытом межгалактическом пространстве. Эти синие гиганты живут недолго по космическим меркам, но их свет позволяет нам видеть ту самую структуру "щупалец".

С точки зрения физики, поведение таких потоков вещества демонстрирует сложные нелинейные взаимодействия, которые иногда напоминают лабораторные опыты с материей. Подобно тому как левитирующий кристалл нарушил третий закон Ньютона, заставляя частицы взаимодействовать асимметрично, газ медуз ведет себя непредсказуемо, формируя новые структуры в пустоте. Это доказывает, что классическая динамика в условиях экстремальных скоростей и температур может приобретать совершенно экзотические формы.

"Наблюдения телескопа Джеймса Уэбба за этой системой показывают, что трансформация галактик в ранней Вселенной происходила куда жестче, чем мы предполагали. Мы видим не просто потерю газа, а тотальную перестройку морфологии. Это ключ к пониманию того, как возникают эллиптические "мертвые" галактики, которые доминируют в современных крупных скоплениях".

эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Поле COSMOS: взгляд сквозь пыль времен

Обнаружение этого объекта стало возможным благодаря уникальному участку неба — полю COSMOS. Эта область выбрана астрономами из-за своей "прозрачности" для глубоких наблюдений: здесь минимальное количество пыли нашего Млечного Пути, что позволяет заглянуть в прошлое на миллиарды лет. Исследования в этом секторе ведутся всеми доступными человечеству инструментами — от радиоинтерферометров до орбитальных рентгеновских обсерваторий.

Работа доктора Иэна Робертса и его коллег из Университета Ватерлоо подчеркивает, что даже в хорошо изученных зонах нас ждут сюрпризы. Каждое такое открытие корректирует наши знания о том, как формировались условия для жизни во Вселенной. Ведь точно так же, как точное количество кислорода определило судьбу Земли, масштабные "зачистки" газа в древних галактиках определили химический состав целых секторов космоса.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Почему эти галактики называют "медузами"?
Из-за длинных шлейфов газа и молодых звезд, которые напоминают щупальца морских обитателей. Этот эффект возникает из-за огромной скорости движения галактики сквозь плотную среду.

Может ли наша галактика стать "медузой"?
В теории — да, если Млечный Путь влетит в центр массивного скопления галактик. Однако сейчас мы находимся в относительно спокойном регионе Вселенной.

Что происходит с "щупальцами" потом?
Со временем звезды в них гаснут, а газ рассеивается или поглощается внутрикластерной средой, превращаясь в часть горячего "тумана", заполняющего пространство между галактиками.

Проверено экспертом: эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

