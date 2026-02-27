Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

© Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 11:48

Зеркальный капкан для фотонов: норвежская система превращает солнечный свет в дешёвое тепло

В сером ноябрьском Тронхейме, где фиорды дышат холодным ветром с запахом соли и мокрого камня, а температура едва переваливает за ноль, экспериментальная установка SINTEF ловит редкие лучи северного солнца. Пятьметровые панели с зеркалами под ними кажутся инсталляцией современного искусства — глянцевые отражения на фоне пасмурного неба. Проблема тяжелой промышленности здесь остра как никогда: стекольные заводы, цементные печи и сталеплавильни выбрасывают тонны CO₂, а улавливание этого газа требует колоссальных энергозатрат, делая процесс убыточным.

Норвежские исследователи из SINTEF в партнерстве с Svalin Solar создали гибридную солнечную систему, которая не просто генерирует электричество, но и поставляет тепло для энергоемких процессов. Тестирование в лаборатории Tiller показало сокращение энергопотребления на улавливание углерода на 17%, а модели обещают до 39% при оптимизации. В пасмурный август 2025-го результаты все равно впечатлили — представьте, что будет под средиземноморским солнцем Италии.

"Эта система — как сферический коллектор света, где зеркала действуют подобно линзам Галуилея, фокусируя солнечные лучи не для поджога муравьев в детстве, а для симбиоза электричества и тепла. В условиях Норвегии она доказала жизнеспособность, открывая путь к декарбонизации климатических петель обратной связи, где энергия становится союзником планеты".

эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Как работает гибридная солнечная система

Представьте гигантскую лупу из зеркал: они под углом 45 градусов фокусируют солнечный свет на панели высотой пять метров, оснащенные трекерами, что следуют за Солнцем как подсолнухи. Концентрированный поток нагревает фотоэлементы, генерируя электричество, а избыточное тепло уходит в трубы под панелями с жидкостью — температура взлетает до 60°C. Это не просто панели, а бифуркация энергии: фотоны в вольты, инфракрасное излучение в паровой котел будущего.

Ключевой трюк — тепловой насос, апгрейдящий 60°C до 130°C, идеально для абсорбции CO₂ в аминовых растворителях. В отличие от традиционных CSP-станций, где зеркала греют масло до кипения, здесь гибрид минимизирует потери, превращая "отходы" PV в ресурс. Как отметил детектив науки, сначала исключаем мифы: нет магии, только оптика и термодинамика второго закона.

Система эволюционировала от плавучих прототипов Svalin Solar, адаптированных для суши в Тронхейме. Облачность августа 2025-го снизила выход, но даже в норвежском полумраке — прорыв, превосходящий японские деревянные спутники в инновациях для космоса Земли.

Преимущества для улавливания CO₂

Улавливание углерода жрет 3,1 МДж на тонну CO₂ - как заправить грузовик бензином для каждой захваченной молекулы. Новая система срубает 0,52 МДж/т (17%), модели — до 39%. Это не футурология: тесты в мультифазной лаборатории SINTEF интегрировали ее с реальным CCS, подтвердив симбиоз. Тепло для регенерации растворителей — золотая жила для стекольщиков и цементников.

В контексте марсианских технологий на Земле, зеркала SINTEF democratизируют энергию, делая CCS дешевле ветра и газа. Ирония: в стране нефти Норвегия учит мир солнечному реализму, отсекая сенсации вроде "бесплатной энергии".

Будущее: от Норвегии к Италии и дальше

После Тронхейма — пилот на итальянском стеклозаводе, где солнце щедрее, а выбросы гуще. Через 10 лет такие модули интегрируют в фабрики, взламывая криптографию энергозатрат как квантовые анионы старые законы. Резервное отопление обеспечит стабильность, а масштабирование — миллиарды тонн CO₂ в ловушке.

Это мост от абстрактных моделей к конвейерам: тепло 130°C меняет парадигму, вдохновляя на гибриды с биомиметрическими роботами для монтажа.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Что делает систему уникальной? Зеркала концентрируют свет для двойного выхода: электричество + тепло до 60°C, буст до 130°C насосом.
  • Сколько экономит на CCS? 17% в тестах, до 39% в моделях — 0,52 МДж/т CO₂.
  • Где следующий пилот? Стеклозавод в Италии для реальных условий.
  • Работает ли в пасмурье? Да, но с резервом; идеально для солнечных широт.
Проверено экспертом: наука, технологии, научные открытия Дмитрий Грачёв

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

