Айсберг в Парадайз-Харбор
Айсберг в Парадайз-Харбор
© flickr.com by Лиам Куинн is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 10:14

Плотные плиты тонут в мантии: под Антарктидой зреет гравитационная бездна глубиной 120 метров

Антарктида, скованная километровыми толщами льда, хранит под собой не только палеоклиматические архивы, но и фундаментальную гравитационную загадку. Гравитационное поле нашей планеты далеко от идеальной сферы: оно напоминает помятый плод, где плотность распределена крайне неравномерно.

Однако именно в районе Южного полюса ученые зафиксировали одну из самых глубоких "внутренних долин" Земли — колоссальный провал в гравитационном ландшафте, который специалисты называют Антарктическим геоидным низом. Это не физическая пустота, а тонкий след тектонического "двигателя", работающего на глубине в тысячи километров. Если представить Землю без океанских течений и ветров, уровень воды здесь был бы на 120 метров ближе к центру планеты, чем в среднем по миру, обнажая масштаб этой невидимой аномалии.

"Антарктическая гравитационная дыра — это фактически "живой" отпечаток мантийных потоков, которые формировали облик планеты последние 70 миллионов лет. Это не случайное колебание цифр, а отражение того, как холодные и плотные фрагменты древних литосферных плит тонут в вязких недрах, вытесняя более легкие породы. Понимание этих процессов критически важно: динамика мантии напрямую связана с тем, как распределяется масса воды на поверхности и как эволюционируют ледяные щиты в масштабах геологических эпох".

эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Архитектура бездны: как мантийные потоки меняют гравитацию

Гравитация Земли переменчива, словно рельеф горного хребта. Под ледяным покровом Антарктиды скрывается область, где материя внутри планеты распределена иначе, чем в остальном мире. Моделирование показывает, что этот "гравитационный провал" вызван медленным опусканием плотных пород — остатков древних океанских плит, которые уходят вглубь мантии. Эти гигантские "якоря" тянут за собой окружающую среду, создавая депрессию в гравитационном поле, которую ученые фиксируют с помощью спутников.

Интересно, что современные методы исследования недр, такие как сейсмическая томография, позволяют заглянуть еще глубже, вплоть до границы ядра и мантии. Новые данные свидетельствуют, что состав земного ядра может быть куда сложнее, чем считалось ранее: например, ученые нашли колоссальные запасы водорода в ядре, что в корне меняет представление о происхождении земной воды и энергии недр. Эти фундаментальные элементы влияют на вязкость мантии, определяя скорость, с которой перемещаются огромные массы породы под нашими ногами.

70 миллионов лет в движении: реконструкция прошлого

Команда геофизиков из Университета Флориды использовала суперкомпьютеры для запуска физических моделей "вспять", воссоздав эволюцию антарктической аномалии за последние 70 миллионов лет. Выяснилось, что гравитационная дыра — не минутная причуда природы, а стабильный объект, чья мощь нарастала синхронно с великими изменениями лика Земли. В то время как инженеры сегодня вдохновляются природой, создавая сверхпрочный биомиметический бетон, сама планета демонстрирует монументальную устойчивость своих глубинных структур.

Реконструкция показала, что примерно 34 миллиона лет назад, когда Антарктида начала покрываться мощным ледяным щитом, гравитационный минимум значительно усилился. Это наводит исследователей на мысль о глубокой взаимосвязи между эндогенными процессами (внутри Земли) и экзогенными (климатическими). Перестройка потоков в мантии происходит так же неизбежно, как деформация самовосстанавливающихся композитов под нагрузкой, только в масштабах целого континента.

"Для современной науки Антарктида — это идеальный полигон. Мы видим, как изменение гравитационного поля влияет на базовую линию уровня моря. Если уровень океана в этом регионе опускается из-за гравитационного низа, это меняет угол соприкосновения ледников с океаническим дном. Подобные исследования помогают нам лучше понимать не только наше прошлое, но и строить точные модели будущего в условиях глобального потепления".

эксперт в области науки, аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

Сегодняшний уровень моря в районе гравитационного низа находится значительно ниже среднего глобального значения. Это создает уникальные граничные условия для Западноантарктического ледникового щита. Ученые предполагают, что динамика гравитации могла способствовать удержанию льда на континенте в периоды потепления или, наоборот, ускорять его сползание. В то время как новые технологии предлагают молекулярные накопители солнечного тепла для борьбы с энергетическим кризисом, сама Земля демонстрирует нам механизмы терморегуляции и распределения масс через гравитационные флуктуации.

Понимание этих процессов выходит за рамки чистой геологии. Исследования Антарктиды важны для проектирования систем защиты в экстремальных условиях. Подобно тому, как ученые разрабатывают композиты для защиты от радиации в космосе, понимание гравитационных аномалий позволяет инженерам будущего точнее рассчитывать устойчивость крупных гидротехнических сооружений и портовой инфраструктуры в районах с нестабильным гравитационным фоном.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Опасна ли "гравитационная дыра" для человека?
Нет, это лишь научный термин. Вес человека весом 90 кг в этой зоне уменьшится всего на 5-6 граммов, что невозможно заметить без сверхточных приборов.

Может ли уровень моря в Антарктиде резко измениться из-за гравитации?
Гравитационные изменения происходят крайне медленно, на протяжении миллионов лет. Однако они задают общую конфигурацию того, как вода распределяется вокруг континента.

Связана ли эта аномалия с магнитным полем?
Прямой связи нет. Гравитация зависит от плотности масс и распределения материи (как алюминиевый сплав прочный как сталь, имеет свои гравитационные свойства), в то время как магнитное поле порождается движением жидкого железа в ядре.

Проверено экспертами: аналитик научных трендов Ирина Соколова и научный обозреватель Алексей Кузнецов

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

