Грозит ли Венеции исчезновение?

Итальянские ученые бьют тревогу: прекрасная Венеция может исчезнуть, прекраснейший город на воде медленно опускается под воду. К 2100 г. Венеция опустится еще на 17-53 см, и затапливать город будет не четырежды в год, как сейчас, а 20-250 раз в год.

За прошедший век Венеция была затоплена на 25 сантиметров. Причины этого — истощение грунтовых вод и повышение уровня моря. Эксперты включили Венецию в список городов, которые могут исчезнуть в течение ближайших ста лет.

Глобальные изменения климата ставят под угрозу в первую очередь прибрежные города, а Венеция — так вообще расположена на воде. Процесс оседания Венеции при подъеме уровня моря вместе составляют не такую уж большую, как кажется, цифру. Но даже если город просядет на один метр — это уже катастрофа.

Уже сейчас многие местные жители продают свои квартиры и уезжают на материк, а в городе остаются стойкие оловянные солдатики, да те, кто неплохо зарабатывает на туристическом потоке. Кстати, туристический поток власти предлагают регулировать и немного ограничить.

Относительно точные расчеты согласно регулярным наблюдениями начали проводить только в ХХ веке, хотя о том, что Венеция медленно погружается известно уже несколько веков. Исследователи обратились к полотнам художников 18-19 веков, чтобы определить уровень воды тогда и сейчас. Выяснилось, что с начала 18 века Венеция просела чуть более чем на полметра.

Но современное изменение климата происходит гораздо более стремительно и опускание происходит более интенсивно, нежели раньше. Между подъемом моря и проседанием свай в грунт примерный паритет по скорости: процессы идут навстречу друг другу с одинаковой интенсивностью.

Даже наводнения в Венеции стали случаться чаще: они происходят, когда сильный ветер начинает гнать воду из лагуны в город и тогда Венеция затапливается на приличную высоту. На площади Сан-Марко даже можно встретить специально подготовленные мостки на ножках, по которым могут перебираться туристы, если их застало в городе наводнение. Такая увеличивающаяся частота природных катаклизмов объясняется ученым в том числе опусканием Венеции: вода не встречает такого сопротивления, как раньше и свободно входит.

Власти, однако, не сидят на месте, город стараются защитить максимально эффективно. Пристраиваются различные дамбы и заграждения, способные блокировать поток воды высотой до метра. Это защитит город от стихийного бедствия, но не от проседания. Город старательно укрепляют и пытаются сохранить. Однако соленая вода лагуны подмывает постройки, сырость разъедает штукатурку, трещины идут по стенам. Как долго еще смогут беречь эту уникальную жемчужину Италии?

Чтобы как-то спасти ситуацию, итальянские инженеры разработали уникальную систему по контролю за уровнем воды на подходе к Венеции и ее окрестностям: подводные шлюзы MOSE.

К слову, под угрозой ведь не только Венеция, а и многие другие города Италии. По прогнозам уровень Средиземного Моря поднимется в течение нескольких десятков последующих лет на 140 см.

Таяние Западной Антарктиды продолжается уже десятки лет — первые тревожные заявления ученых появились более 40 лет назад. Но в последние годы глобальное потепление резко ускорилось и ледники тают на 30 процентов быстрее, чем ранее.

Гораздо больше шансов растаять у гренландских льдов, они представляют большую угрозу, чем арктические ледники. Быстрее исчезают, потому что постоянно омываются теплым течением Гольфстрим, ускоряющим таяние льда. По данным исследований еще несколько лет назад уровень воды был ниже на 6 — 9 метров.

Кроме подъема уровня грунтовых вод, которые могут затопить территории, населенные людьми, таяние ледников имеет еще один большой минус. Большие участки льда выпускают огромные объемы метана, который еще больше ускоряет потепление климата. Образуется замкнутый круг.