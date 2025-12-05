Псориаз неизлечим, но это не конец истории: вот как замедлить его шаги и вернуть себе контроль

Псориаз — это хроническое заболевание, которое нельзя полностью излечить, но при правильном подходе можно достичь долгосрочной ремиссии и минимизировать проявления болезни. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

Что такое псориаз и как он развивается

По словам специалиста, псориаз — это заболевание с генетической предрасположенностью, при котором нарушаются функции иммунной системы и обменные процессы в коже. Болезнь характеризуется волнообразным течением, когда периоды ремиссии сменяются обострениями.

"Это генетически детерминированное заболевание, поэтому говорить о полном излечении некорректно. Основная задача врача — добиться стойкой ремиссии и поддерживать ее как можно дольше. Продолжительность безрецидивного периода зависит от формы заболевания и общего состояния пациента. Правильное лечение и уход позволяют надолго снимать симптомы", — сказала врач.

Причины обострений и важность наблюдения

Проявления псориаза могут быть спровоцированы различными внешними и внутренними факторами, такими как стресс, инфекции, вакцинации или обострения других хронических заболеваний. Даже при длительном отсутствии симптомов, при наличии предрасположенности, псориаз может проявиться внезапно.

"При наличии предрасположенности псориаз может развиться внезапно, даже после многих лет без симптомов", — добавила она.

Сафонова подчеркнула важность регулярного наблюдения у дерматолога, чтобы контролировать состояние кожи. Правильная тактика лечения подбирается индивидуально в зависимости от формы заболевания, распространенности поражений и реакции организма пациента на терапию.