Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина с тревогой смотрит на руку
Женщина с тревогой смотрит на руку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:32

Псориаз неизлечим, но это не конец истории: вот как замедлить его шаги и вернуть себе контроль

Псориаз может проявиться внезапно даже после периода ремиссии — врач Сафонова

Псориаз — это хроническое заболевание, которое нельзя полностью излечить, но при правильном подходе можно достичь долгосрочной ремиссии и минимизировать проявления болезни. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

Что такое псориаз и как он развивается

По словам специалиста, псориаз — это заболевание с генетической предрасположенностью, при котором нарушаются функции иммунной системы и обменные процессы в коже. Болезнь характеризуется волнообразным течением, когда периоды ремиссии сменяются обострениями.

"Это генетически детерминированное заболевание, поэтому говорить о полном излечении некорректно. Основная задача врача — добиться стойкой ремиссии и поддерживать ее как можно дольше. Продолжительность безрецидивного периода зависит от формы заболевания и общего состояния пациента. Правильное лечение и уход позволяют надолго снимать симптомы", — сказала врач.

Причины обострений и важность наблюдения

Проявления псориаза могут быть спровоцированы различными внешними и внутренними факторами, такими как стресс, инфекции, вакцинации или обострения других хронических заболеваний. Даже при длительном отсутствии симптомов, при наличии предрасположенности, псориаз может проявиться внезапно.

"При наличии предрасположенности псориаз может развиться внезапно, даже после многих лет без симптомов", — добавила она.

Сафонова подчеркнула важность регулярного наблюдения у дерматолога, чтобы контролировать состояние кожи. Правильная тактика лечения подбирается индивидуально в зависимости от формы заболевания, распространенности поражений и реакции организма пациента на терапию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Резкое сокращение рациона может мешать снижению веса — нутрициолог Дробышева сегодня в 13:09
Отказалась от калорий — и стала вялой: вот почему дефицит питательных веществ не помогает похудеть

Нутрициолог объяснила, почему даже при правильном питании вес не всегда снижается, и как генетика, метаболизм и режим питания влияют на результат.

Читать полностью » Ферментированные продукты должны быть без сахара и добавок — нутрициолог Шарапова сегодня в 12:59
Не ожидала, что эти простые продукты могут так укрепить иммунитет: вот как они спасают ваш организм

Ферментированные продукты помогают укрепить иммунитет, поддерживая кишечную микрофлору. Но подходить к их употреблению нужно с учетом индивидуальных особенностей организма.

Читать полностью » Дефицит железа назван частой причиной выпадения волос — трихолог Бавалия сегодня в 0:26
Волосы выпадают не из-за шампуня: организм мстит за одну тихую ошибку

Потеря волос может быть первым сигналом дефицита железа. Почему это происходит, как выявить и восстановить баланс — рассказывают трихологи.

Читать полностью » Прозрачная пудра сохраняет сияние кожи — подтвердили специалисты ITG вчера в 20:10
Белая магия на лице — визажисты показали, как пудра создаёт эффект фотошопа

Обычный вечер с друзьями превратился в импровизированную бьюти-вечеринку — и открыл секрет идеальной пудры, которая подходит всем, независимо от тона кожи

Читать полностью » Ацетат с кишечными бактериями ускоряет потерю жира — Cell Metabolism вчера в 18:46
Кишечник берёт управление на себя: клетчатка включает режим, в котором жир уходит быстрее углеводов

Японские учёные обнаружили, что сочетание ацетата и бактерий Bacteroides запускает в организме мышей процессы, схожие с кетодиетой, позволяя снижать вес.

Читать полностью » Снижение энергии в декабре связано с гормональными изменениями — психолог Абакумова вчера в 18:23
Утром подняться невозможно: вот почему декабрь выбивает из колеи даже самых сильных

Декабрь приносит ощущение усталости даже самым энергичным людям. Психолог объясняет, почему это закономерно и какие простые шаги помогают пережить сезонный спад.

Читать полностью » Баланс тренировка укрепляет глубокие мышцы и снижает риск падений — физиолог вчера в 16:56
Одна минута на цыпочках — и я почувствовала, как включаются мышцы, о существовании которых не подозревала

Тренировка баланса укрепляет глубокие мышцы, снижает риск травм и помогает сохранить ловкость с возрастом — и для этого достаточно простых упражнений, встроенных в повседневную жизнь.

Читать полностью » Продукты с фитиновой кислотой могут снизить усвоение витамина D — Verywellhealth вчера в 16:12
Эта добавка может свести на нет все усилия по усвоению витамина D — теперь избегаю этой ошибки

Некоторые продукты и добавки могут снижать эффективность витамина D и мешать его усвоению. Узнайте, какие продукты и добавки лучше не принимать одновременно с витамином D, чтобы получить от него максимальную пользу и избежать негативных последствий для здоровья.

Читать полностью »

Новости
Наука
В России разработали устройство для предотвращения отложений в нефтяных скважинах — ПНИПУ
Экономика
Микрозаймы для неважных покупок могут привести к долговой яме — эксперт Исмаилов
Технологии
Конфликт приложений может замедлять работу гаджета — IT-эксперт Муртазин
Культура и шоу-бизнес
Лариса Долина предложила Полине Лурье мировое соглашение, но оно было отклонено — адвокат Свириденко
Питомцы
Собаки вздыхают от скуки или для привлечения внимания — зоопсихологи
Технологии
Pokemon TCG Pocket признана лучшей игрой для iPhone — App Store Awards 2025
Культура и шоу-бизнес
Сборы российских кинотеатров могут вырасти до 11 млрд рублей в новогодние праздники — Алексей Васясин
Технологии
Модели телевизоров от Tuvio, TCL и Hisense названы лучшими до 17 тысяч рублей — Палач
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet