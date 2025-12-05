Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:28

Не сырьём единым: как Индия удивила Россию своими технологиями и завоевала новый рынок

Россия кратно нарастит закупки товаров в Индии — Орешкин

Российские власти рассчитывают резко увеличить импорт из Индии — речь идёт не о разовых сделках, а о долгосрочном курсе на расширение торговли между двумя крупнейшими экономиками. Об этом сообщает "Вести.ru". Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что российская делегация и бизнес приехали в Индию "за индийскими товарами и услугами" и намерены кратно нарастить их закупки, назвав это стратегическим выбором в развитии отношений.

Что именно сказал Орешкин и как он описал цель визита

Выступая на полях Российско-индийского бизнес-форума, Орешкин подчеркнул прикладной характер поездки: делегация приехала не "обсуждать намерения", а расширять закупки.

"Российская делегация и бизнес приехали и находятся сегодня здесь с вполне определенной целью: мы приехали за индийскими товарами и услугами. Хотим кратно нарастить их закупки. Это не какая-то сиюминутная история, а стратегический выбор развития отношений между третьей и четвертой экономиками мира", — сказал Орешкин на полях Российско-индийского бизнес-форума.

В той же логике он охарактеризовал Индию как одного из ключевых драйверов мировой экономики и заметного игрока мировой торговли. По его словам, страна добилась серьёзных результатов в научной и технологической сферах, что делает её привлекательным партнёром не только по сырьевым, но и по более сложным направлениям кооперации.

Контекст форума в Нью-Дели: о чём говорили 4-5 декабря

4-5 декабря в Нью-Дели проходит Российско-индийский форум, где эксперты обсуждают сотрудничество в торговле и промышленности. В числе направлений, которые упоминаются в повестке, — расширение поставок продовольственной продукции из Индии на российский рынок. Сам форум служит площадкой, на которой бизнес и чиновники сверяют интересы и обсуждают практические шаги по росту взаимных поставок.

Заявление Орешкина встроено именно в этот контекст: рост закупок подаётся как системная настройка торговых потоков, а не как реакция на краткосрочную конъюнктуру. Такой тон подчёркивает, что в качестве результата ожидаются не точечные контракты, а более масштабная перестройка импорта по отдельным товарным и сервисным категориям.

