Сэкономил на билете в два раза: секреты, как выбрать выгодные даты для покупки авиабилетов

Цены на авиабилеты могут значительно варьироваться в зависимости от времени покупки и ряда других факторов, как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в интервью для MoneyTimes. Он поделился рекомендациями, как можно снизить стоимость перелёта и предсказуемо выбрать более выгодные даты.

Почему цена может сильно меняться

Разница в стоимости билетов может достигать кратных значений, особенно в праздничные и загруженные даты. Это связано с повышенным спросом в определённые моменты года. Ромашкин отмечает, что на цену влияет не только дата, но и даже тип устройства, с которого ведется поиск.

"Если бронируете с айфона, считается, что это признак обеспеченного человека. Попробуйте взять телефон попроще и забронировать с него. Скорее всего, цена будет ниже", — советует эксперт.

Кроме того, повторные поиски одного и того же рейса также могут привести к росту цен. Если вы ищете билеты на один и тот же рейс несколько раз, система может посчитать вас потенциально заинтересованным клиентом и поднять цену. Чтобы избежать этого, Ромашкин советует очистить историю браузера, что позволит системе воспринимать вас как нового пользователя.

Спрос и время покупки — ключевые факторы

Одним из главных факторов, влияющих на цену авиабилетов, является спрос. Например, цена на рейс 30 декабря может быть в два раза выше, чем на 1 января по России. Если вы планируете поездку в загруженную дату, лучше всего забронировать билет заранее.

"Если знаете, что летите в загруженную дату, надо покупать эту дату как можно раньше, тогда будет дешевле. Если вы будете 29 декабря покупать, то заплатите много", — пояснил эксперт.

Когда билеты дешевле: время суток и дни недели

Разница в цене между дневными и ночными рейсами может быть весьма значительной. Ромашкин отметил, что ночные рейсы, как правило, дешевле, поскольку они считаются менее удобными для пассажиров.

"Разница между дневными рейсами и ночными может быть в полтора-два раза, в зависимости от направления", — добавил он.

Кроме того, в плане дней недели, для выгодной покупки лучше ориентироваться на понедельник или субботу.