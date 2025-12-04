Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Вид на Алма-Ату с горы Кок Тюбе
Вид на Алма-Ату с горы Кок Тюбе
© commons.wikimedia.org by Marat Rysbekov is licensed under CC BY-SA 4.0
Алла Малькова Опубликована сегодня в 11:35

Город проснулся от подземного рывка: землетрясение заставило жителей Алматы выбегать из домов

В Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Алматы днём зафиксировали землетрясение — ощутимые толчки произошли около 12:35 по местному времени. Жители сообщают, что здания дрожали несколько секунд, после чего многие выбежали на улицы. В ряде школ оперативно провели эвакуацию, по городу слышны сирены служб реагирования.

По предварительным данным Google Alerts, магнитуда подземных толчков составила 4,6. Информации о пострадавших или разрушениях на текущий момент нет.

