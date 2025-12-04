Город проснулся от подземного рывка: землетрясение заставило жителей Алматы выбегать из домов

В Алматы днём зафиксировали землетрясение — ощутимые толчки произошли около 12:35 по местному времени. Жители сообщают, что здания дрожали несколько секунд, после чего многие выбежали на улицы. В ряде школ оперативно провели эвакуацию, по городу слышны сирены служб реагирования.

По предварительным данным Google Alerts, магнитуда подземных толчков составила 4,6. Информации о пострадавших или разрушениях на текущий момент нет.