ДНК из глубины веков раскрыла тайну кошек: Европа приняла их намного позже, чем позволяли легенды

История происхождения домашних кошек кажется давно изученной, но новые данные меняют наше понимание их пути по миру. Анализ древней ДНК показывает, что европейская история привычных нам питомцев намного моложе, чем считалось раньше. Геномные методы раскрывают неожиданно позднее появление кошек в европейских сообществах. Об этом сообщает Science.

Когда кошки пришли в Европу

На протяжении многих лет бытовало мнение, что кошки сопровождали первых земледельцев из Ближнего Востока, распространяясь по Европе вместе с ранними аграрными культурами. Эта теория казалась логичной: зернохранилища привлекали грызунов, а рядом с ними поселились и охотящиеся на них кошки. Однако новое исследование показывает, что настоящий приход домашних животных на континент произошёл лишь около двух тысяч лет назад — в эпоху Римской империи.

Это открытие стало возможным благодаря работе международной команды, которую возглавил палеогенетик Марко Де Мартино из Римского университета Тор Вергата. Исследователи анализировали древнюю ДНК — генетический след, который сохраняется в костях, коже и других биологических останках животных, живших тысячи лет назад. Такой метод позволяет восстановить перемещения видов, их родственные связи и процессы одомашнивания.

В ходе проекта специалисты собрали материалы из археологических памятников Европы, Северной Африки и Анатолии. Государственные музеи, археологические институты и генетические лаборатории передали фрагменты челюстей, лап и даже сохранившиеся участки кожи. Эти образцы дали возможность связать отдельных животных в единую генетическую историю, проследив распространение кошек на протяжении почти 11 тысяч лет.

Что говорят древние геномы

Анализ генетических данных 87 древних кошек показал, что ранние европейские особи значительно ближе к местной европейской дикой кошке, чем к домашним потомкам африканских и ближневосточных линий. Это опровергает предположение о том, что одомашнённые животные пришли в Европу одновременно с ранними земледельцами. Напротив, они появились в мире, где уже существовали римские дороги, торговые порты и морские флотилии.

Работа Де Мартино отличается от предыдущих исследований тем, что учёные анализировали не короткие участки ДНК, а полные ядерные геномы. Дополняя их данными митохондриальной ДНК, исследователи смогли выявить более точные связи между древними и современными популяциями. Это позволило уточнить картину, обеспечив более глубокое понимание того, какие линии действительно участвовали в формировании современных домашних кошек.

В ряде археологических точек, включая Сардинию, Сицилию и побережье Турции, были реконструированы десятки геномов. Один из интереснейших примеров — кошка из Генони, жившая во II веке до н. э. и генетически близкая современным сардинским диким кошкам. Её ДНК совпадает с североафриканской линией, что указывает на завоз животных людьми в античный период.

Другой ключевой образец — кошка из римского форта в Маутерне, чья генетическая линия оказалась самым ранним подтверждением присутствия домашних кошек в Австрии. Это время совпадает с развитием римских путей снабжения, связывавших Европу с Северной Африкой и Восточным Средиземноморьем.

Как древние данные меняют историю

Исследование демонстрирует, что кошки в Европе распространялись двумя независимыми волнами. Первая связана с завозом диких североафриканских кошек, которые создали устойчивую реликтовую популяцию, сохранившуюся на отдельных островах. Вторая — с распространением уже одомашнённых животных, генетические линии которых впоследствии стали доминирующими на континенте.

Особый интерес представляет роль африканской дикой кошки, являющейся общим предком современных питомцев. Каждая полосатая или пятнистая домашняя кошка сегодня несёт генетический след этих пустынных охотников, которые когда-то обитали рядом с зернохранилищами и человеческими поселениями. Это же направление перекликается с современными исследованиями о том, как кошки выражают свои природные инстинкты, что соответствует выводам о поведении кошек.

Сходство древних и современных линий помогает объяснить и различия в поведении домашних кошек. Даже сегодня многие питомцы сохраняют характерные черты диких предков: охотничий инстинкт, территориальность, осторожность. Эти особенности подтверждают, что доместикация кошек была более мягкой и растянутой во времени, чем у собак.

Что говорят исследователи

В обсуждении новой работы часто цитируется мнение эволюциониста Джонатана Лососа из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

"Кошки, как сфинксы, неохотно раскрывают свои секреты", — пишет биолог-эволюционист Джонатан Лосос.

Эта мысль отражает сложность изучения истории вида, который на протяжении тысячелетий соседствовал с людьми, но взаимодействовал с ними на собственных условиях.

Современная геномная карта показывает, что ключевую роль в формировании домашних кошек сыграли североафриканские популяции. В то же время она подчёркивает, что гибридизация между дикими и домашними линиями происходила часто, размывая генетические границы и осложняя анализ древней истории.

Сравнение путей одомашнивания

История кошек во многих аспектах отличается от истории собак.

Собаки были приручены значительно раньше и стали активными помощниками человека. Кошки присоединились к людям позже и в основном сохраняли независимость. В отличие от собак, кошки не проходили интенсивного искусственного отбора в ранние периоды. Гибридизация у кошек происходила куда чаще и дольше, что делает их историю более запутанной.

Эти различия подчёркивают уникальность пути кошек и объясняют, почему современные породы значительно ближе к диким предкам, чем большинство пород собак.

Советы по изучению происхождения домашних животных

Сравнивайте данные геномных исследований с археологическими находками — только так формируется полная картина. Учитывайте роль миграций людей: они напрямую влияют на перемещения животных. Анализируйте отличие диких линий от домашних, чтобы понимать степень доместикации. Опирайтесь на междисциплинарные исследования — биология, археология и экология дают взаимодополняющие данные. Следите за работами по современному поведению кошек, например тем, как они используют зрительные сигналы, что перекликается с наблюдениями о кошачьем языке доверия.

Популярные вопросы о происхождении домашних кошек

Когда появились первые домашние кошки?

Около 10-11 тысяч лет назад на Ближнем Востоке.

Почему кошки распространились по Европе так поздно?

Их массовое появление связано с торговлей и передвижением людей в эпоху Римской империи.

Какие линии диких кошек стали предками домашних?

Ключевую роль сыграли африканские дикие кошки, позже смешавшиеся с ближневосточными популяциями.