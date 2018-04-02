История легендарного алмаза "Шах"

Алмаз "Шах" — один из самых необычных и загадочных бриллиантов на Земле. Его история начинается еще до эпохи Великих Моголов. Считается, что камень был найден в копях Голконды (один из мусульманских султанатов центральной Индии) в XVI веке, перед тем как их забросили. А связана она с именем одного из Великих Моголов — Акбаром Джелаль-ад-дином. Именно Акбар превратил его в "регалию короны" Великих Моголов, сделав его знаменитым.

Однако сама Голконда (столица султаната, ныне заброшенная крепость близ Хайдарабада) была лишь рынком, где алмазы продавались и покупались. Самые древние и богатейшие копи, где были обнаружены крупнейшие исторические камни, находились недалеко от реки Кистна. Там были найдены самые крупные и необычные бриллианты, такие как "Кохинор", "Черный Орлов", "Регент" и другие.

Желтоватый удлиненный алмаз, найденный среди обычной гальки, сразу попал в руки правителя Голконды. Желтоватый алмаз "Шах" относится к сорту вайшья, а форма его далека от идеального октаэдра. В связи с этим он не задержался в руках индусов и был продан правителю Ахмаднагара, султаната на западном побережье полуострова Индостан.

Султаном Ахмаднагара был мусульманин Бурхан II. Индийские суеверия по поводу алмазов его мало волновали. Зато громадный удлиненный алмаз — перст Аллаха! — поразил воображение. Кроме того, обширные плоские грани алмаза показались ему идеальными скрижалями истории, на которых следует увековечить свое имя. Бурхан II был тщеславен и даже присвоил себе титул Низам-шаха, то есть Владыки Порядка.

В результате многодневного труда безвестного ювелира появилась первая надпись, которая датируется 1591 годом от Рождества Христова. Другими словами, алмазу "Шах" более 400 лет.

Но "Шах" недолго украшал сокровищницу Бурхана II. Именно тогда в Северной Индии правил Великий Могол Акбар- выдающийся государственный деятель и военачальник. В 1595 году его войска захватили Ахмаднагар и среди драгоценностей правителя нашли этот уникальный камень. Так алмаз "Шах" стал династической регалией Великих Моголов.

Более сорока лет пролежал он в их сокровищнице, пока не попал на глаза Шах-Джахану, внуку великого Акбара. Он же повелел вырезать на грани алмаза вторую надпись. "Сын Джахангир-шаха Шах-Джахан, 1051" (то есть 1641 год).

В 1665 году алмаз "Шах" впервые увидел европеец, знаменитый французский путешественник Жан-Батист Тавернье. В своих дневниках он записал, что алмаз "Шах" был подвешен к трону Великих Моголов и висел так, чтобы сидящий на троне постоянно видел его перед собой. Продолговатый камень свисал с балдахина в окружении изумрудов и рубинов. На его более тонком конце была сделана борозда глубиной полмиллиметра, которую охватывала шелковая нитка, чтобы его можно было подвешивать и на шею (как талисман).

Затем алмаз "Шах" более чем на полтора века исчезает из поля зрения историков и объявляется в Тегеране. Здесь правил Фатх-Али-шах, который в ознаменовании очередного юбилея своего правления приказал начертать на свободной грани алмаза "Шах" третью надпись. Шедевр орнаменталистики читается так: "Владыка Каджар Фатх-Али-шах Султан, 1242" (то есть, 1832 год). По странной закономерности появление очередной надписи на алмазе предшествует бурным историческим событиям, которые заканчиваются сменой владельца.

Сейчас алмаз "Шах" находится в Алмазном фонде Московского Кремля. Среди бриллиантовой короны Российской империи, державы и скипетра, в котором холодноватым голубым огнем посверкивает алмаз "Орлов", почти незаметен удлиненный камень размером с мизинец. Внимательный посетитель может разглядеть на нем странные письмена. Готовый в этой комнате чудес ко всяческим встречам, он все-таки не поверит, что невзрачный камень был оценен в 80 тысяч рублей золотом. Между тем это алмаз "Шах". Считается, что он — выкуп за кровь А. С. Грибоедова. Так ли это?

Во время заключения Туркманчайского договора в Тегеране 30 января 1829 года толпа фанатиков, поднятая духовенством, растерзала Грибоедова, представлявшего России. В воздухе запахло войной. Весной того же года из Тегерана в Петербург выехало высокое посольство во главе с царевичем Хозрев-Мирзой, который вез цену крови — алмаз "Шах".

Долгое время эта версия считалась в истории единственной, однако теперь некоторые ученые считают, что в действительности дело обстояло не совсем так. Видимо, версия о том, что алмаз был платой за смерть А. С. Грибоедова, возникла благодаря повести Ю. Н. Тынянова "Смерть Вазир-Мухтара".

Но востоковед В. Ф. Минорский еще в 1920-х годах установил, что русский царь и не думал требовать "цену за кровь" А. С. Грибоедова. Русское правительство настаивало на присылке посольства из Персии и наказании виновных. Персидский шах, направляя в Петербург свою делегацию, преследовал свои цели: он хотел добиться снижения контрибуции.