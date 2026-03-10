Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 12:55

Кораллы против песка: выбор между двумя главными курортами Красного моря определяет весь отпуск

В марте, когда московские улицы ещё цепляются за последние морозы, а термометр в Египте уже уверенно показывает плюс 25, выбор между Шарм-эль-Шейхом и Хургадой превращается в настоящий стратегический квест. Запах солёного бриза, смешанный с ароматом свежих фиников на рынках, и тёплый песок под ногами — это то, что манит тысячи россиян. Но за идиллией скрывается дилемма: рифы и приключения или пологий берег для семейного релакса?

Наши корреспонденты провели по неделю на каждом курорте, опросили местных гидов и инструкторов, измерили температуру воды на рассвете и протестировали экскурсии от начала до конца. Разница в береговой линии, экскурсионных маршрутах и даже ценах на ужины оказалась разительной — и это определяет, вернётесь ли вы с фото подводного мира или с воспоминаниями о спокойных играх детей в волнах.

"Шарм-эль-Шейх идеален для тех, кто жаждет погружений к рифам прямо с понтона отеля, но Хургада выигрывает у семей с детьми благодаря песчаным пляжам без острых камней. В марте ветер в Шарме добавляет волны, делая море живым, а в Хургаде — спокойным для первых заплывов."

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Пляжи и море: ключевые различия

Шарм-эль-Шейх на Синайском полуострове манит бухтами, где коралловые рифы выныривают прямо у кромки берега. Вода прозрачная, как хрусталь, — видимость до 30 метров, идеально для плавания с маской. Но пляжи часто усыпаны коралловой крошкой, вход в море резкий, требует специальной обуви. В марте температура воды держится на 22-24 градусах, но северный ветер может поднять волны до метра.

Хургада на материке предлагает широкие песчаные полосы с пологим спуском — дети плещутся часами без риска. Вода чуть мутнее из-за песка, рифы дальше, добираться на катере. Зато здесь нет нужды в тапочках, а мелководье греется быстрее. Логистически: в Шарме риски для новичков выше, в Хургаде — комфорт для всех.

Экскурсии и активный отдых

В Шарме акцент на морских приключениях: поездки к заповеднику Рас-Мохаммед или острову Тиран с осмотром рифов. Добавьте покатушки на квадроциклах по пустыне или подъём на гору Моисея на рассвете. Цены кусаются — морская прогулка 6 часов от 5000 рублей на человека, ужин с морепродуктами в прибрежных заведениях — 4000-6000 рублей. Круизы по Нилу из Хургады дешевле и ближе, но в Шарме уникальный Синай.

"Из Хургады проще и бюджетнее добираться до Луксора с его храмами — всего 4 часа дороги против 8-10 из Шарма. В марте берите экскурсии с кондиционированными автобусами, чтобы избежать жары."

эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Хургада демократичнее: остров Гифтун за 3000-4000 рублей, Луксор — хит сезона. Район Саккала для ужинов — порции щедрые за 2000-3000 рублей. Если авантюра в приоритете — Шарм, для классики — Хургада.

Отели, цены и логистика марта

Отели в Шарме новее, с премиум-сервисом, но цены на 20-30% выше. Аэропорт ближе к рифам, перелёт из Москвы 5 часов. В Хургаде больше бюджетных вариантов, песчаные пляжи у всех. Март — пик: бронируйте за 2 месяца, проверяйте страховку на эвакуацию. Изменения маршрутов полётов могут добавить час, учитывайте.

Безопасность: пейте бутилированную воду, страховка обязательна. Шарм для дайверов, Хургада для семей. Альтернативы вроде Азии если Египет не зацепит.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • В марте теплее в Шарме или Хургаде? Температура воздуха одинакова +25-28, вода в Шарме чуть холоднее из-за ветра.
  • С детьми лучше куда? Хургада: песок, мелко. Шарм — для подростков с маской.
  • Экскурсии дешевле где? Хургада на 30-40% бюджетнее.
  • Риски погоды? Шарм — ветер, Хургада — штиль. Штормы редки, но проверяйте прогноз.
эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
