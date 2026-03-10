Очищающие диеты и популярные детокс-программы на самом деле не выводят токсины из организма и чаще всего являются маркетинговым мифом, рассказала молекулярный биолог, нутрициолог, спортивный диетолог Юлия Дробышева. В комментарии NewsInfo специалист объяснила, как на самом деле работает естественное очищение организма и почему экстремальные диеты могут навредить.

Под очищающими диетами обычно понимают краткосрочные ограничительные программы питания, которые обещают вывести токсины и "перезагрузить" организм, говорит диетолог. К таким практикам относят соковые или смузи-детоксы, монодиеты на одном продукте, а также голодание или водные чистки.

"С точки зрения доказательной медицины это маркетинговый миф. Наш организм сам по себе это система самоочищения, за выведение токсинов отвечает группа органов: печень, почки, кишечник и кожа", — отметила Дробышева.

По словам специалиста, эффект легкости и быстрого снижения веса, который люди часто связывают с детоксом, на самом деле объясняется потерей жидкости и содержимого кишечника, а не жира или так называемых "шлаков".

Она также подчеркнула, что подобные диеты могут быть опасны. Кроме того, из-за нехватки белка во время жестких диет организм начинает терять мышечную массу.

"Такие диеты могут навредить, особенно людям, у которых существуют проблемы с органами, например, с ЖКТ. Допустим, соковые диеты. Соки содержат много фруктозы, клетчатки, по сравнению с цельными фруктами они дают резкий скачок сахара в крови и запускают перистальтику кишечника, это вызывает нежелательные для ЖКТ последствия", — предостерегла нутрициолог.

Еще одной возможной проблемой специалист назвала дисбаланс электролитов. При избыточном питье усиливается мочегонный эффект, из организма могут вымываться калий и натрий, что иногда приводит к судорогам и нарушениям сердечного ритма.

"Могут быть судороги по ночам. У людей с заболеванием желчного пузыря резкое изменение диеты может спровоцировать движение камней и другие осложнения", — отметила эксперт.

По словам Дробышевой, единственный относительный плюс кратковременных ограничений — временное ощущение легкости из-за отказа от тяжелой пищи, алкоголя и фастфуда. Однако для поддержания естественных процессов детоксикации гораздо важнее базовые вещи: достаточное потребление воды и полноценное питание с достаточным количеством белка.