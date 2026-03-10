Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 15:05

Внутренний компас сошел с ума: когнитивные процессы в космосе ищут опору без пола и потолка

В просторных залах космических центров, где эхом отдаются шаги инженеров и мерцают экраны с телеметрией, накопились данные о том, как невесомость меняет человеческий организм. Китайские астронавты на орбитальной станции "Тяньгун" только что завершили серию экспериментов, фокусируясь на работе мозга в условиях отсутствия гравитации. Экипаж "Шэньчжоу-21" — Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан — использовал оборудование для регистрации электрической активности мозга, чтобы собрать сведения о когнитивных процессах и эмоциональных реакциях.

Эти тесты не просто рутина: они раскрывают, как мозг адаптируется к миру, где привычные ориентиры — пол и потолок — теряют смысл. Рядом с этим шли опыты по восприятию физического мира без веса, а для мониторинга метаболизма применили спектрометр на основе рассеяния света. Давно известно, что космос ослабляет кости и мышцы — потеря плотности до двух процентов за месяц, — но влияние на мозг остается загадкой, полной нюансов.

"Китайские эксперименты на "Тяньгун" — это шаг вперед в понимании нейронных сетей под гравитационным прессом. Мы видим, как связи между зонами мозга, отвечающими за равновесие и движение, перестраиваются, подобно паутине, натянутой в вакууме. Это не просто данные, а ключ к полетам к Марсу".

Эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Эксперименты китайских астронавтов

На борту "Тяньгун" астронавты развернули приборы, напоминающие невидимые нити, опутывающие мысли. Регистрация электрических сигналов мозга выявила сдвиги в работе отделов, отвечающих за внимание и настроение. В невесомости, где тело парит как лист в потоке, мозг ищет новые якоря для восприятия пространства — это как если бы внутренний компас перестраивался под полярное сияние без магнитных линий Земли.

Спектрометр рассеяния света позволил заглянуть в метаболизм клеток, отслеживая, как молекулы энергии танцуют в измененной гравитации. Такие измерения — мост между биохимией и физикой: отсутствие тяжести меняет приток крови к мозгу, вызывая микросдвиги в нейронных связях. Исследования вроде этих эхом отзываются в работах по космическим процессам, где экстремальные условия раскрывают тайны Вселенной.

Физическое поведение в невесомости изучали через тесты на интуитивные движения: мозг, привыкший к весу объектов, теперь судит о них по инерции, как по волнам в океане без берега. Это не мистика, а чистая физика — закон инерции Ньютона в действии на нейронах.

Адаптация мозга к невесомости

Мозг — мастер нейропластичности, той способности перестраивать связи подобно реке, прокладывающей новое русло после наводнения. В космосе эти связи ослабевают в зонах равновесия и зрительного контроля, но крепнут в областях, отвечающих за пространственное мышление. Ученые фиксируют это как временные перестройки, не хуже адаптации альпиниста к разреженному воздуху на Эвересте.

"Нейропластичность в невесомости — это эволюционный трюк человечества. Китайские данные подтверждают: мозг не ломается, а эволюционирует, готовясь к эпохе звездных странствий. Но без тренировок возвращение на Землю может стать штормом для нейронов".

Эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Вопрос возврата к норме открыт: полная ли реставрация или следы остаются? Антропология подсказывает — наш мозг, эволюционировавший в гравитационном коконе Земли, нуждается в упражнениях, как мускулы в зале.

Российские исследования на МКС

Несколько лет назад российские специалисты просветили мозг тринадцати космонавтов с помощью томографии магнитных полей до, во время и после полетов. Связность зон изменилась, усиливаясь в сенсорных сетях. Это как паутина, где нити толстеют от нагрузки. Сравнение с контрольной группой показало: адаптация функциональна, без патологий, подобно у экстремалов на Земле.

Такие находки перекликаются с космическим фермерством и экзопланетами, где мозг колонизаторов станет ключом к выживанию. Ученые предлагают упражнения для плавных переходов.

Перспективы межпланетных полетов

Для Марса, где полет растянется на месяцы, эти данные — фундамент. Мозг должен не просто выжить, а работать остро, как лазер в космическом излучении. Футурологи видят: через два десятилетия тренинги на основе нейропластичности сделают астронавтов суперадаптами, меняя антропологию человечества.

Связь с атмосферными вихрями Венеры или подземными островами учит скепсису: сначала физика, потом гипотезы.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Как невесомость влияет на мозг? Перестраивает связи для новых ощущений, но обратимо с тренировками.
  • Вернутся ли функции после Земли? Да, за месяцы, как после долгого плавания.
  • Зачем это для Марса? Чтобы экипаж сохранил ясность в полете на 9 месяцев.
  • Опасны ли изменения? Нет, функциональны, как у спортсменов.
Проверено экспертом: эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов и эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

