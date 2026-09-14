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Колос пшеницы
Колос пшеницы
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Главная / Орловская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 17:57

Золотые горы обернулись суровой реальностью: низкому урожаю знаменитой пшеницы в Орле дали объяснение

Производственные посевы озимой пшеницы "Зюгановка" в 2026 году на площади 78,3 гектара принесли урожай в 76,3 ц/га. Этот показатель заметно уступает рекордному результату в 184,95 ц/га, зафиксированному ранее на небольших опытных делянках и попавшему в Книгу рекордов России. В АО "Щёлково-Агрохим" пояснили, что сравнивать данные значения некорректно, так как они получены в принципиально разных условиях. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Специалисты компании подчеркнули, что селекционный эксперимент и массовое производство преследуют разные цели, а реальные поля обладают неоднородным рельефом и составом почвы. Кроме того, текущий посев проводился на серых лесных землях, уступающих по качеству чернозёмам.

"Это два последовательных этапа работы с новым сортом, отвечающие на разные вопросы — какой потенциал заложен в генотипе, затем — насколько успешно он реализуется при масштабировании в производство", — отметили в АО "Щёлково-Агрохим".

Результаты в других регионах оказались выше орловских показателей: в Курской области и Беларуси сбор достигал 95 ц/га, а в Нижегородской области — 85 ц/га. В "Щёлково-Агрохим" также обратили внимание на общую ситуацию с урожайностью в Орловской области, где средние цифры по региону снизились. Сейчас сорт проходит государственные испытания, по итогам которых будет принято решение о его включении в профильный реестр.

Ранее губернатор области Андрей Клычков прогнозировал получение до 120 ц/га при промышленном выращивании, однако текущий урожай оказался сопоставим с продуктивностью традиционных сортов. В компании напомнили, что окончательные сроки регистрации "Зюгановки" зависят от прохождения государственных процедур и не зависят от воли патентообладателя. Аграрии продолжают наблюдение за поведением сорта в реальных условиях хозяйств.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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