Откровенный и конструктивный: о чем 40 минут говорили Путин и Трамп во время встречи с Зеленским и лидерами ЕС

Во время ключевых переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме Дональд Трамп неожиданно прервал встречу для телефонного разговора с Владимиром Путиным. Сорокаминутная беседа, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, носила "откровенный и конструктивный" характер, отмечает @Yunashev_Live.

В ходе звонка американский лидер проинформировал российского коллегу о ходе только что завершившихся переговоров с европейскими лидерами и украинским президентом. Путин, в свою очередь, поблагодарил Трампа за организацию недавней встречи на Аляске и отметил важность его усилий в поиске мирного решения украинского кризиса.

Особое внимание стороны уделили перспективам украинского урегулирования. Оба президента поддержали продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины. В качестве возможного шага вперед обсуждалась идея повышения уровня представителей на переговорах, что могло бы придать процессу новый импульс.

Этот неожиданный дипломатический маневр произошел на фоне продолжающихся дискуссий о формате будущих переговоров по Украине. Ранее французский президент Эммануэль Макрон предлагал расширить переговорный процесс до четырехстороннего формата с участием ЕС, в то время как Трамп настаивал на первостепенной роли прямых российско-украинских переговоров.

Эксперты отмечают, что такой "параллельный диалог" между лидерами двух стран в разгар многосторонних переговоров свидетельствует о сохраняющейся особой роли российско-американских отношений в урегулировании украинского кризиса. При этом детали обсуждения возможного повышения уровня переговорщиков пока остаются неясными.

По завершении разговора Трамп вернулся к переговорам с европейскими лидерами, которые продолжили обсуждение дальнейших шагов по украинскому урегулированию. Как ожидается, в ближайшие дни стороны могут озвучить новые инициативы по продвижению мирного процесса.