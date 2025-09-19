Звёздное кладбище раскрывает тайну: ледяные обломки в атмосфере белого карлика меняют представления о жизни во Вселенной
Астрономам удалось сделать важное открытие: впервые получены убедительные доказательства существования ледяных планетезималей за пределами нашей Солнечной системы. Фрагмент такого объекта был обнаружен в атмосфере белого карлика WD 1647+375, который "питается" его остатками.
Как учёные вышли на след
Исследование проводилось с помощью ультрафиолетовой спектроскопии космического телескопа "Хаббл". Белые карлики обычно содержат в атмосфере водород и гелий, иногда — кальций или железо, указывающие на аккрецию каменистых тел. Но WD 1647+375 выделялся: в его атмосфере нашли углерод, азот, серу и кислород — вещества, характерные для ледяных объектов.
"Обычно мы видим свидетельства аккреции каменистого материала, но обнаружение обломков, богатых летучими веществами, было подтверждено лишь в нескольких случаях", — объясняет ведущий автор исследования Снехалата Саху из Университета Уорика.
Особенно удивила высокая концентрация азота — около 5%. Это рекордное значение для белых карликов. Также выяснилось, что кислорода в веществе оказалось на 84% больше, чем у типичных каменистых планет.
Размер и состав объекта
Учёные рассчитали, что последние 13 лет белый карлик поглощал до 200 тонн вещества в секунду. Минимальный размер объекта составил около 3 км, но на самом деле он мог достигать и 50 км. По составу планетезималь напоминала комету Галлея: примерно 64% её массы приходилось на воду.
"Мы считаем, что поглощаемая звездой планетезималь, скорее всего, была фрагментом карликовой планеты, подобной Плутону", — говорит профессор Борис Т. Гэнсике, соавтор исследования.
Учёные предполагают, что этот объект был частью пояса, аналогичного поясу Койпера в нашей системе.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать, что за пределами Солнечной системы нет ледяных объектов.
Последствие: ограниченное понимание условий для возникновения жизни.
Альтернатива: наблюдать белые карлики и их атмосферу как "детекторы" планетных обломков.
-
Ошибка: изучать только каменистые обломки.
Последствие: упускаются данные о летучих веществах.
Альтернатива: использовать спектроскопию в УФ-диапазоне.
-
Ошибка: полагать, что все планетезимали формируются только в своих системах.
Последствие: игнорирование межзвёздных комет.
Альтернатива: рассматривать возможность захвата объектов из космоса.
А что если…
Если подобные ледяные планетезимали распространены в других системах, значит, условия для возникновения жизни — наличие воды и летучих веществ — могут встречаться гораздо чаще, чем считалось ранее.
Плюсы и минусы метода через белые карлики
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Анализ атмосферы белых карликов
|Позволяет изучить состав разрушенных планет
|Невозможно восстановить исходную структуру объекта
|УФ-спектроскопия
|Высокая чувствительность к летучим веществам
|Требует космических телескопов
|Длительные наблюдения
|Даёт статистику аккреции
|Не всегда удаётся уловить событие
FAQ
Почему белые карлики помогают изучать планеты?
Они "поглощают" обломки планет, и химический состав этих материалов отражается в их атмосфере.
Что делает азот важным индикатором?
Он указывает на ледяную природу планетезимали и связан с возможностью существования органики.
Мог ли объект быть межзвёздным?
Да, остаётся вероятность, что это была захваченная комета из космоса.
Мифы и правда
-
Миф: ледяные тела существуют только в Солнечной системе.
Правда: наблюдения WD 1647+375 подтверждают их наличие в других системах.
-
Миф: белые карлики — "мёртвые" звёзды, не несущие информации.
Правда: они являются ключом к изучению разрушенных планет.
-
Миф: вода уникальна для Земли.
Правда: водяной лёд встречается и в других системах.
Исторический контекст
- В 1980-е годы астрономы впервые выдвинули гипотезу, что белые карлики могут "съедать" планеты.
- В начале 2000-х были найдены признаки аккреции металлов у белых карликов.
- В 2020-х появились первые прямые свидетельства поглощения ледяных планетезималей.
Три интересных факта
- По оценкам, более 25% белых карликов содержат следы "съеденных" планет и астероидов.
- Пояс Койпера в нашей системе насчитывает сотни тысяч ледяных тел, крупнейший из которых — Плутон.
- Белый карлик размером с Землю может быть тяжелее Солнца в полтора раза.
