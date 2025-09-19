Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Планета у белого карлика
Планета у белого карлика
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:46

Звёздное кладбище раскрывает тайну: ледяные обломки в атмосфере белого карлика меняют представления о жизни во Вселенной

Астрономы впервые нашли доказательства существования ледяных планетезималей за пределами Солнечной системы

Астрономам удалось сделать важное открытие: впервые получены убедительные доказательства существования ледяных планетезималей за пределами нашей Солнечной системы. Фрагмент такого объекта был обнаружен в атмосфере белого карлика WD 1647+375, который "питается" его остатками.

Как учёные вышли на след

Исследование проводилось с помощью ультрафиолетовой спектроскопии космического телескопа "Хаббл". Белые карлики обычно содержат в атмосфере водород и гелий, иногда — кальций или железо, указывающие на аккрецию каменистых тел. Но WD 1647+375 выделялся: в его атмосфере нашли углерод, азот, серу и кислород — вещества, характерные для ледяных объектов.

"Обычно мы видим свидетельства аккреции каменистого материала, но обнаружение обломков, богатых летучими веществами, было подтверждено лишь в нескольких случаях", — объясняет ведущий автор исследования Снехалата Саху из Университета Уорика.

Особенно удивила высокая концентрация азота — около 5%. Это рекордное значение для белых карликов. Также выяснилось, что кислорода в веществе оказалось на 84% больше, чем у типичных каменистых планет.

Размер и состав объекта

Учёные рассчитали, что последние 13 лет белый карлик поглощал до 200 тонн вещества в секунду. Минимальный размер объекта составил около 3 км, но на самом деле он мог достигать и 50 км. По составу планетезималь напоминала комету Галлея: примерно 64% её массы приходилось на воду.

"Мы считаем, что поглощаемая звездой планетезималь, скорее всего, была фрагментом карликовой планеты, подобной Плутону", — говорит профессор Борис Т. Гэнсике, соавтор исследования.

Учёные предполагают, что этот объект был частью пояса, аналогичного поясу Койпера в нашей системе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что за пределами Солнечной системы нет ледяных объектов.
    Последствие: ограниченное понимание условий для возникновения жизни.
    Альтернатива: наблюдать белые карлики и их атмосферу как "детекторы" планетных обломков.

  • Ошибка: изучать только каменистые обломки.
    Последствие: упускаются данные о летучих веществах.
    Альтернатива: использовать спектроскопию в УФ-диапазоне.

  • Ошибка: полагать, что все планетезимали формируются только в своих системах.
    Последствие: игнорирование межзвёздных комет.
    Альтернатива: рассматривать возможность захвата объектов из космоса.

А что если…

Если подобные ледяные планетезимали распространены в других системах, значит, условия для возникновения жизни — наличие воды и летучих веществ — могут встречаться гораздо чаще, чем считалось ранее.

Плюсы и минусы метода через белые карлики

Подход Плюсы Минусы
Анализ атмосферы белых карликов Позволяет изучить состав разрушенных планет Невозможно восстановить исходную структуру объекта
УФ-спектроскопия Высокая чувствительность к летучим веществам Требует космических телескопов
Длительные наблюдения Даёт статистику аккреции Не всегда удаётся уловить событие

FAQ

Почему белые карлики помогают изучать планеты?
Они "поглощают" обломки планет, и химический состав этих материалов отражается в их атмосфере.

Что делает азот важным индикатором?
Он указывает на ледяную природу планетезимали и связан с возможностью существования органики.

Мог ли объект быть межзвёздным?
Да, остаётся вероятность, что это была захваченная комета из космоса.

Мифы и правда

  • Миф: ледяные тела существуют только в Солнечной системе.
    Правда: наблюдения WD 1647+375 подтверждают их наличие в других системах.

  • Миф: белые карлики — "мёртвые" звёзды, не несущие информации.
    Правда: они являются ключом к изучению разрушенных планет.

  • Миф: вода уникальна для Земли.
    Правда: водяной лёд встречается и в других системах.

Исторический контекст

  • В 1980-е годы астрономы впервые выдвинули гипотезу, что белые карлики могут "съедать" планеты.
  • В начале 2000-х были найдены признаки аккреции металлов у белых карликов.
  • В 2020-х появились первые прямые свидетельства поглощения ледяных планетезималей.

Три интересных факта

  1. По оценкам, более 25% белых карликов содержат следы "съеденных" планет и астероидов.
  2. Пояс Койпера в нашей системе насчитывает сотни тысяч ледяных тел, крупнейший из которых — Плутон.
  3. Белый карлик размером с Землю может быть тяжелее Солнца в полтора раза.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гюндюз: керамика с лицом из Гёкхёюка отражает ритуальные практики ранних анатолийских общин вчера в 23:15

5000 лет назад люди смотрели на глину иначе: находка в Турции раскрывает символику плодородия

На кургане Гёкхёюк нашли фрагмент сосуда с человеческим лицом. Что говорят детали резьбы и контекст находки о ритуалах ранней Анатолии?

Читать полностью » Специалисты из Плимутского университета выявили нанопластик в овощах, включая корни и листья редиса вчера в 22:58

Если бы растения могли кричать: нанопластик преодолевает все барьеры и накапливается в урожае

Учёные впервые доказали, что нанопластик может проникать в овощи. Какие риски это несёт для здоровья и продовольственной безопасности?

Читать полностью » Спутники обнаружили изменения в гравитации и магнитном поле Земли на глубине 2900 км от Африки вчера в 22:25

Магнитное поле Земли в опасности: что случилось под Атлантикой и почему это касается каждого из нас

На глубине 2900 км учёные зафиксировали странное событие, изменившее гравитацию Земли. Может ли оно быть связано с колебаниями магнитного поля?

Читать полностью » Папирус Ипувера описывает бедствия в Египте, совпадающие с десятью казнями из Библии вчера в 21:43

Богатые стали нищими, а река — кровью: параллели между папирусом и библейскими бедствиями

Древнеегипетский папирус из Лейдена поразительно напоминает библейские казни. Может ли он быть египетской версией Исхода?

Читать полностью » Раскопки на острове Айлей выявили средневековый замок с административным центром вчера в 21:20

Забытая крепость Финлаггана: как обнаруженный замок переписал историю Шотландии

Археологи нашли в Финлаггане следы забытого замка XII века. Он оказался старше лордов Островов и меняет представление о власти в Шотландии.

Читать полностью » Комбс: органоиды почек с поликистозом успешно моделируют болезнь после пересадки мышам вчера в 20:48

Почему новые органоиды почек — это не просто мини-модели, а шаг к реальным трансплантациям

Учёные создали самые реалистичные органоиды почек из стволовых клеток. Смогут ли они стать заменой для трансплантации в будущем?

Читать полностью » NASA подтвердила открытие 6000 экзопланет — новый рубеж в исследовании Вселенной вчера в 20:15

Земля не одна: 6000 экзопланет — и учёные уверены, что среди них прячутся инопланетяне

NASA зафиксировало 6000 подтверждённых экзопланет. Что скрывается за этим числом и как оно меняет представления о Вселенной?

Читать полностью » Видриг: литорнис, живший 59–56 миллионов лет назад, обладал мышцами для дальних перелётов вчера в 19:42

Палеогнаты и их загадка: почему нелетающие птицы оказались в разных уголках планеты

Как страусы и эму оказались на разных континентах? Новое исследование литорниса показало, что их предки могли преодолевать океаны.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Tesla и LG Energy Solution представили батарею для Model YL с запасом хода 800 км
Красота и здоровье

Профессор Демин предложил ограничить рекламу сладостей для борьбы с ожирением
Технологии

Microsoft встроила искусственный интеллект в "Блокнот" Windows 11
Спорт и фитнес

Комплекс для бёдер, ягодиц и корпуса: 12 минут для повышения гибкости и уменьшения напряжения
ДФО

Импорт подержанных автомобилей из Японии в Россию снизился на 10 % за январь–август 2025 года
Дом

Новые функции микроволновых печей помогают ускорить готовку и улучшить качество блюд
Культура и шоу-бизнес

В России вышел роман Виктора Пелевина "A Sinistra" из цикла Transhumanism inc.
Туризм

Врачи объяснили, как укрепить иммунитет ребёнка перед предстоящим путешествием
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet