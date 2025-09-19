Звёздное кладбище раскрывает тайну: ледяные обломки в атмосфере белого карлика меняют представления о жизни во Вселенной

Астрономам удалось сделать важное открытие: впервые получены убедительные доказательства существования ледяных планетезималей за пределами нашей Солнечной системы. Фрагмент такого объекта был обнаружен в атмосфере белого карлика WD 1647+375, который "питается" его остатками.

Как учёные вышли на след

Исследование проводилось с помощью ультрафиолетовой спектроскопии космического телескопа "Хаббл". Белые карлики обычно содержат в атмосфере водород и гелий, иногда — кальций или железо, указывающие на аккрецию каменистых тел. Но WD 1647+375 выделялся: в его атмосфере нашли углерод, азот, серу и кислород — вещества, характерные для ледяных объектов.

"Обычно мы видим свидетельства аккреции каменистого материала, но обнаружение обломков, богатых летучими веществами, было подтверждено лишь в нескольких случаях", — объясняет ведущий автор исследования Снехалата Саху из Университета Уорика.

Особенно удивила высокая концентрация азота — около 5%. Это рекордное значение для белых карликов. Также выяснилось, что кислорода в веществе оказалось на 84% больше, чем у типичных каменистых планет.

Размер и состав объекта

Учёные рассчитали, что последние 13 лет белый карлик поглощал до 200 тонн вещества в секунду. Минимальный размер объекта составил около 3 км, но на самом деле он мог достигать и 50 км. По составу планетезималь напоминала комету Галлея: примерно 64% её массы приходилось на воду.

"Мы считаем, что поглощаемая звездой планетезималь, скорее всего, была фрагментом карликовой планеты, подобной Плутону", — говорит профессор Борис Т. Гэнсике, соавтор исследования.

Учёные предполагают, что этот объект был частью пояса, аналогичного поясу Койпера в нашей системе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : считать, что за пределами Солнечной системы нет ледяных объектов.

Последствие : ограниченное понимание условий для возникновения жизни.

Альтернатива : наблюдать белые карлики и их атмосферу как "детекторы" планетных обломков.

Ошибка : изучать только каменистые обломки.

Последствие : упускаются данные о летучих веществах.

Альтернатива : использовать спектроскопию в УФ-диапазоне.

Ошибка: полагать, что все планетезимали формируются только в своих системах.

Последствие: игнорирование межзвёздных комет.

Альтернатива: рассматривать возможность захвата объектов из космоса.

А что если…

Если подобные ледяные планетезимали распространены в других системах, значит, условия для возникновения жизни — наличие воды и летучих веществ — могут встречаться гораздо чаще, чем считалось ранее.

Плюсы и минусы метода через белые карлики

Подход Плюсы Минусы Анализ атмосферы белых карликов Позволяет изучить состав разрушенных планет Невозможно восстановить исходную структуру объекта УФ-спектроскопия Высокая чувствительность к летучим веществам Требует космических телескопов Длительные наблюдения Даёт статистику аккреции Не всегда удаётся уловить событие

FAQ

Почему белые карлики помогают изучать планеты?

Они "поглощают" обломки планет, и химический состав этих материалов отражается в их атмосфере.

Что делает азот важным индикатором?

Он указывает на ледяную природу планетезимали и связан с возможностью существования органики.

Мог ли объект быть межзвёздным?

Да, остаётся вероятность, что это была захваченная комета из космоса.

Мифы и правда

Миф : ледяные тела существуют только в Солнечной системе.

Правда : наблюдения WD 1647+375 подтверждают их наличие в других системах.

Миф : белые карлики — "мёртвые" звёзды, не несущие информации.

Правда : они являются ключом к изучению разрушенных планет.

Миф: вода уникальна для Земли.

Правда: водяной лёд встречается и в других системах.

Исторический контекст

В 1980-е годы астрономы впервые выдвинули гипотезу, что белые карлики могут "съедать" планеты.

В начале 2000-х были найдены признаки аккреции металлов у белых карликов.

В 2020-х появились первые прямые свидетельства поглощения ледяных планетезималей.

Три интересных факта